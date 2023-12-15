Интересно, что елку также можно смастерить самостоятельно. 24 Канал собрал для вас несколько простых идей. Поэтому готовьте подручные средства и приступайте к работе.

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Елка из гофрированной бумаги

Для начала нужно сделать из картона конус. Далее разрежьте гофрированную бумагу на несколько кусочков длиной 5-6 сантиметров. С одной стороны нужно заострить углы. Можете украсить елку бантиками, звездочками или бусинками.

Новогодняя елка / Фото JoyPup

Елка из конфет

Перед тем как создавать такую елку, нужно сходить в магазин и купить конфеты. Сначала из картона сделайте основание и ствол. Для этого вам понадобятся ножницы, клей, линейка и карандаш. Далее переходим к декорированию. Здесь все просто: зафиксируйте на каркасе конфеты и другие украшения с помощью горячего клея.

Новогодняя елка / Фото "Как сделать"

Елка из мишуры

Для того чтобы сделать такую елку, подготовьте: плотную бумагу или картон, конфеты, клей, двусторонний скотч, мишуру, ножницы, бусинки, обычный скотч.

Для начала вырежьте из картона круг и сверните его так, чтобы вышел конус. Зафиксируйте клеем или двусторонним скотчем. Далее на конструкцию прилепите конфеты, но оставьте место для мишуры. Заполните промежутки полосками из двустороннего скотча, а на них приклейте мишуру. Не забудьте украсить верхушку елки.

Новогодняя елка / Фото radka.in.ua

Елка из салфеток

Подготовьте все необходимые подручные материалы: салфетки, картон А3, клей, ножницы, степлер, бусинки. Сначала нарежьте салфетки в форме кружочков, а середины скрепите степлером. В результате у вас должны получиться маленькие цветы. Сделайте из картона конус и приклейте на него салфетки. Можете дополнить композицию бусинками.

Новогодняя елка / Фото JoyPup