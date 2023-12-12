24 Канал собрал для вас варианты композиций из еловых веток, которые можно сделать своими руками. Сохраняйте и украшайте дом к зимним праздникам, которые уже начались.

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Новогодняя композиция со свечами

Новогодняя композиция из еловых веток и свеч прекрасно украсит ваш праздничный стол. Ее следует поставить посредине, чтобы декор гармонично выделялся среди блюд.

Возьмите большую плоскую тарелку, внутрь которой поставьте толстые свечи того цвета, который больше всего подходит новогоднему столу. Вокруг разложите веточки ели, маленьких ангелов и другие игрушки. Можете добавить в композицию искусственный снег.

Композиция со свечами / Фото woodstar.com.ua

Новогодняя композиция в корзине

Новогодняя композиция из веток ели в корзине добавит праздничной атмосферы вашему рабочему столу. Возьмите картонную коробку или корзину, которые вам уже не нужны, но хорошо сохранились. Внутрь запихните еловые ветки, сухоцветы, живые цветы, хлопок и конфеты. Обмотайте композицию красивой лентой.

Композиция в корзине / Фото JoyPup

Новогодний букет

Новогодний букет станет главным украшением вашего праздничного стола. Для него понадобятся: свежие цветы; еловые ветки, корзина, флористическая губка, скотч, искусственный снег или серпантин, деревянные палочки, шишки и клей.

Сначала определите размер своей корзины, затем вырежьте необходимую форму из флористической губки. Поместите внутрь и заклейте скотчем, чтобы композиция хорошо держалась. Еловые веточки разместите по кругу и закрепите деревянные палочки и шишки. Середину украсьте живыми цветами, фруктами и искусственным снегом.

Новогодний букет / Фото "Семья и дом"

Новогоднее панно

Панно – очень оригинальное новогоднее украшение. Возьмите тоненькие ветки любого дерева и сделайте основание в виде "санок". Зафиксируйте их и обмотайте крепкой лентой или нитью. Еловые ветки закрепите на "санках" и дополните композицию новогодними игрушками, лентами, гирляндой, дождиком и другим декором.

Новогоднее панно / Фото Pinterest