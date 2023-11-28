Подручные материалы для такой композиции точно где-то завалялись в ваших ящиках – вспомните школьные годы. А веточки елки, игрушки и другие новогодние украшения сейчас можно приобрести чуть ли не в каждом магазине.

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Новогодние композиции из веток ели

Ваш праздничный стол красиво украсит композиция из еловых веток в ящике. Возьмите у дедушки, отца, брата или друга ненужный ящик, достаточно хорошо сохранившийся. Тщательно почистите его от лишнего. А дальше проявите фантазию. Кроме еловых веток, можно взять игрушки, корицу, сушеные фрукты, красивые свечи, фигурки разных животных и другие украшения. Композицию можно дополнить гирляндой на батарейках.

Композиция из еловых веток в ящике / Фото "ФлораМакс"

Композиция из еловых веток в вазе выглядит изящно и красиво. Важно, чтобы ваза имела широкое горло. Тогда вы сможете запихнуть туда все, что пожелаете. Цвет выбирайте тот, который лучше всего подходит к стилю вашего новогоднего декора.

Конечно, вы можете сами выбрать, чем наполнить вазу. Если же не хотите что-то придумывать, то вот какие украшения можете использовать: заснеженные веточки ели, искусственные ветки с листочками, покрытые инеем ягодки, новогодние шарики, шишки, фигурки разных животных или ангелов, снежинки, декоративную ленту.

Композиция из еловых веток в вазе / Фото "ФлораМакс"

Если у вас совсем мало времени, то можете сделать достаточно простую композицию из еловых ветвей в цветочном горшке. Найдите дома тот, который давно не используете. Лучше всего, чтобы горшок был в хорошем состоянии. Наполните его чем пожелаете. Однако, для того чтобы декор не распался, возьмите специальную губку для флористики и положите ее дно горшка.

Композиция из еловых веток в цветочном горшке / Фото "ФлораМакс"

Хорошо украсят ваш дом и новогодние веночки из елки, которые, кстати, тоже можно сделать собственноручно. Кроме того, вы не потратите много средств на такой декор.