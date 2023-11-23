Существует множество способов, чтобы создать оригинальный венок из еловых веток дома. Сегодня 24 Канал поделится с вами 5 идеями, которые легко можно сделать своими руками. Кроме того, это достаточно бюджетные варианты.

Уже известно Какое животное станет символом 2024 года: что оно означает и к чему следует готовиться

Для любого венка нужно основание, на котором будут держаться детали. Это может быть кольцо из картона, шина из детского велосипеда, проволока, лоза. Также нужно запастись ножницами, клеем и жидкими гвоздями.

Венок из новогодних шаров

Начнём с довольно простой и популярной идеи новогоднего венка. Вырежьте плоское кольцо из картонного листа, а вокруг намотайте туалетную бумагу – так вы создадите объем. Можете обмотать основание мишурой, лентами или нитями зеленого цвета. Это придаст ей хороший вид.

Далее возьмите новогодние шарики разных цветов, которые удачно сочетаются между собой и создают хорошую композицию. Склейте их клеевым пистолетом. Пустые места заполните мишурой и еловыми ветвями.

Венок из новогодних шаров / Фото Canva

Венок из шишек, лент и ягод калины

Нарежьте мягкий картон полосками шириной 4-5 сантиметров. В первой полосе сложите край под углом 45 градусов. Скрутите ее в трубочку, затем приклейте следующий отрезок и сформируйте круг. Далее возьмите еловые ветки, мишуру, шишки, разноцветные ленты, ягоды калины. Можете использовать искусственный снег. Он успешно дополнит вашу композицию и создаст праздничную атмосферу.

Венок из шишек / Фото Canva

Венок в стиле фьюжн

Здесь можно объединить все, что пожелаете. Прежде всего, как и в двух предыдущих вариантах, нужно сделать основание. Разделите венок на две части – используйте пучки ягод. Одну часть полностью заклейте новогодними шариками, а другую – орехами и шишками. Готовый венчик украсьте желудями и звездочками аниса.

Венок в стиле фьюжн / Фото Joy Pup

Венок из специй

Чтобы его сделать, используйте такую же технологию как для венка из шишек. Однако вместо них возьмите сушеные пряности: кожуру мандарина, кусочки сушеных апельсинов, бодян, веточки ели или сосны, палочки корицы. Все это приклейте или примотайте веревкой, нитями красивого цвета к основанию.

Венок из специй / Фото Eva Blog

Венок из сушеных фруктов

Перед тем, как приступать к работе, нужно засушить фрукты в духовке или микроволновке. Лучше всего подойдут апельсины, яблоки или лимоны. Чтобы сделать основу, используйте любой способ, о котором мы писали выше. Детали повешайте на нити или зафиксируйте клеем.

Венок из сушеных фруктов / Фото Pexels