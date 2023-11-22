По традиции восточных верований каждый год имеет свое животное-покровителя. Сегодня читайте о том, какое животное является символом 2024, а также узнайте, чего следует ожидать.

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2024 год – какое животное-покровитель

Согласно китайскому календарю, животным 2024 года является Деревянный Дракон. В Китае его очень чтят и считают символом императорской власти. Говорят, что в 2024 году следует ожидать невероятного счастья. Деревянный дракон сочетает в себе элементы земли и неба. Он сбалансирован и спокоен, однако также известен своей решимостью и харизмой.

Каким будет 2024 год

Согласно восточному календарю, Деревянный Дракон будет у власти с 10 февраля 2024 года по 28 января 2025 года. Поскольку он принадлежит стихии земли, то символом этого года является дерево.

2024 – год Деревянного Дракона / Фото "Апостроф"

Для Дракона характерны стойкость, равновесие, терпимость и мудрость. Поэтому в 2024 году следует заниматься своим саморазвитием, расти духовно и быть готовыми к жизненным переменам. Не стоит их бояться и упускать новые возможности. Кроме того, в следующем году нужно просмотреть свои приоритеты и определить, что для вас действительно важно. Не следует много внимания уделять материальным вещам.

Китайская астрология говорит, что Дракон в 2024 году будет способствовать уверенным и целеустремленным людям, стремящимся к лучшему. Следует готовиться и к вызовам, которые укрепят характер. Однако Дракон может помочь преодолеть какие-либо трудности, если проявить к нему уважение.