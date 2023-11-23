Існує безліч способів, щоб створити оригінальний вінок з ялинових гілок вдома. Сьогодні 24 Канал поділиться з вами 5 ідеями, які легко можна зробити своїми руками. Крім того, це досить бюджетні варіанти.

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Для будь-якого віночка потрібна основа, на якій триматимуться деталі. Це може бути кільце з картону, шина з дитячого велосипеда, дріт, лоза. Також потрібно запастися ножицями, клеєм та рідкими цвяхами.

Вінок з новорічних кульок

Почнемо з досить простої та популярної ідеї новорічного вінка. Виріжте плоске кільце з картонного листа, а навколо намотайте туалетний папір – так ви створите об'єм. Можете обмотати основу мішурою, стрічками або нитками зеленого кольору. Це додасть їй гарного вигляду.

Далі візьміть новорічні кульки різних кольорів, які вдало поєднуються між собою та створюють гарну композицію. Склейте їх клеєм-пістолетом. Порожні місця заповніть мішурою та ялиновими гілками.

Віночок з новорічних кульок / Фото Canva

Вінок з шишок, стрічок та ягід калини

Наріжте м'який картон смужками, шириною 4-5 сантиметрів. У першій смузі складіть край під кутом 45 градусів. Скрутіть її у трубочку, потім приклейте наступний відрізок і сформуйте коло. Далі візьміть ялинові гілки, мішуру, шишки, різноколірні стрічки, ягоди калини. Можете також використати штучний сніг. Він вдало доповнить вашу композицію та створить святкову атмосферу.

Віночок з шишок / Фото Canva

Вінок у стилі ф’южн

Тут можна поєднати все, що забажаєте. Найперше, як і у двох попередніх варіантах, потрібно зробити основу. Розділіть вінок на дві частини – для цього використайте пучки ягід. Одну частину повністю заклейте новорічними кульками, а іншу – горіхами та шишками. Готовий віночок прикрасьте жолудями та зірочками анісу.

Віночок у стилі ф'южн / Фото Joy Pup

Вінок зі спецій

Щоб його зробити, використайте таку ж технологію як для вінка із шишок. Проте замість них візьміть сушені прянощі: шкірку мандарина, шматочки сушених апельсинів, бодян, гілочки ялини чи сосни, палички кориці. Все це приклейте або примотайте мотузкою чи нитками красивих кольорів до основи.

Віночок зі спецій / Фото Eva Blog

Вінок з сушених фруктів

Перед тим, як братися до роботи, потрібно засушити фрукти в духовці чи мікрохвильовці. Найкраще пасуватимуть апельсини, яблука або лимони. Щоб зробити основу, використайте будь-який спосіб, про який ми писали вище. Деталі повішайте на нитки або зафіксуйте клеєм.

Віночок з сушених фруктів / Фото Pexels