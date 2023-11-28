Підручні матеріали для такої композиції точно десь завалялися у ваших шухлядах – згадайте шкільні роки. А гілочки ялинки, іграшки та інші новорічні прикраси зараз можна придбати чи не в кожному магазині.

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Новорічні композиції з гілок ялини

Ваш святковий стіл гарно прикрасить композиція з ялинових гілок у ящику. Візьміть у дідуся, тата, брата чи друга непотрібний ящик, який досить добре зберігся. Ретельно почистьте його від зайвого. А далі проявіть фантазію. Окрім ялинових гілок, можна взяти іграшки, корицю, сушені фрукти, красиві свічки, фігурки різних тварин та інші прикраси. Композицію можна доповнити гірляндою на батарейках.

Композиція з ялинових гілок у ящику / Фото "ФлораМакс"

Композиція з ялинових гілок у вазі вигладає вишукано та красиво. Важливо, щоб ваза мала широке горло. Тоді ви зможете запхати туди все, що забажаєте. Колір обирайте той, який найкраще пасує до стилю вашого новорічного декору.

Звичайно, ви можете самі обрати, чим наповнити вазу. Якщо ж не хочете щось придумувати, то ось які прикраси можете використати: засніжені гілочки ялини, штучні гілки з листочками, вкриті інеєм ягідки, новорічні кульки, шишки, фігурки різних тварин чи ангелів, сніжинки, декоративну стрічку.

Композиція з ялинових гілок у вазі / Фото "ФлораМакс"

Якщо у вас зовсім мало часу, то можете зробити досить просту композицію з ялинових гілок у квітковому горщику. Знайдіть вдома той, який давно не використовуєте. Найкраще, щоб горщик був у гарному стані. Наповніть його чим забажаєте. Однак, для того, щоб декор не розпався, візьміть спеціальну губку для флористики та покладіть її дно горщика.

Композиція з ялинових гілок у квітковому горщику / Фото "ФлораМакс"

Гарно прикрасять вашу домівку й новорічні віночки з ялинки, які, до речі, також можна зробити власноруч. Окрім того, ви не витратите багато коштів на такий декор.