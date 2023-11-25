Раніше ми розповідали про те, як зробити красивий різдвяний віночок, який також може прикрасити вашу оселю. А сьогодні 24 Канал поділиться 10 варіантами новорічного декору, який вже гуляє тіктоком.

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Гірлянда-штора

Цей елемент декору заполонив не лише тікток, але й інші соціальні мережі. Люди шукають гірлянду-штору по всіх магазинах: як онлайн, так і офлайн. Вона додасть вашій кімнаті блиску, затишку та створить новорічно-різдвяний настрій.

Маленькі ялинки

Окрім традиційної великої ялинки, яку зазвичай ставлять у вітальні, люди купують і маленьку – таку, що можна поставити, наприклад, на робочий стіл. Зазвичай їх прикрашають іграшками в одних тонах: червоних, срібних, золотих. Проте найбільше полюбився інший варіант – завішати новорічне дерево гірляндами.

Дерев'яний Дракон

Дерев'яний Дракон – символ 2024 року. Тож у тіктоці люди показують, як роблять таку іграшку самостійно. Якщо ви любите створювати декор своїми руками, то вам знадобиться тканина зеленого кольору, клей та ножиці. Або ж можете придбати дракончика в магазині.

Новорічні іграшки з фетру

Вони неймовірно мило виглядають на будь-якій ялинці. Ці новорічні іграшки додають домашньої атмосфери кімнаті та оригінальності новорічному дереву. Їх можна зробити своїми руками або купити в магазині.

Прикраси з фетру / Фото Canva

Шкарпетки на каміні

Цей варіант декору найбільше популярний в США та Європі. Проте якщо у вас у будинку є камін, то його з легкістю можна прикрасити новорічними шкарпетками, гірляндами та гілочками ялини. А на крісла – поставити плед, іграшки або подушки – все, звичайно, у різдвяному стилі.

Новорічний камін / Фото Canva

Штучні ялинки та будиночки

Маленькі штучні ялинки та будиночки, що світяться, зараз є у багатьох магазинах. Зазвичай ці елементи декору ставлять на різні поверхні: полички або стіл. Вони гарно передають новорічну атмосферу.

Гірлянди на сходах

Як ви вже здогадалися, цього року люди хочуть багато блиску. Тому обвішують гірляндами все навколо. Сходи не стали винятком. Їх також можна прикрасити гірляндами на батарейках – це справді виглядає фантастично.

Надувні кулі із фольги

Люди декорують свої будинки надувними кулями із фольги у формі цифр – 2024. Це варіант для тих, хто не дуже любить мінімалізм, а хоче, щоб все було яскраво.

Ароматичні свічки

Незмінний тренд зими. У період новорічних та різдвяний свят люди скуповують красиві ароматичні свічки та розставляють їх по всьому будинку. Ввечері панує особлива атмосфера.

Гномики, Санта-Клаус та олені

Особливої популярності ці фігурки набули в останні два роки. Зазвичай їх можна придбати у магазинах з декором або замовити в інтернеті. Люди прикрашають ними не лише середину будинку, але й подвір'я. Фігурки у формі гномиків, Санта-Клауса або оленя перенесуть вас у казку.

Милий варіант декору / Фото Canva