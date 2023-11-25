Раньше мы рассказывали о том, как сделать красивый рождественский венок, который также может украсить ваш дом. А сегодня 24 Канал поделится 10 вариантами новогоднего декора, который уже гуляет по тиктоку.

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Гирлянда-штора

Этот элемент декора заполонил не только тикток, но и другие социальные сети. Люди ищут гирлянду-штору по всем магазинам: как онлайн, так и офлайн. Она придаст вашей комнате блеск, уют и создаст новогоднее и рождественское настроение.

Маленькие елки

Кроме традиционной большой елки, которую обычно ставят в гостиной, люди покупают и маленькую – такую, что можно поставить, например, на рабочий стол. Обычно их украшают игрушками в одних тонах: красных, серебряных, золотых. Однако больше всего полюбился другой вариант – завесить новогоднее дерево гирляндами.

Деревянный дракон

Деревянный дракон – символ 2024 года. Поэтому в тиктоке люди показывают, как делают такую игрушку самостоятельно. Если вы любите создавать декор своими руками, вам понадобится ткань зеленого цвета, клей и ножницы. Или можете приобрести дракончика в магазине.

Новогодние игрушки из фетра

Они невероятно мило смотрятся на любой елке. Эти новогодние игрушки придают домашней атмосфере комнате и оригинальности новогоднему дереву. Их можно сделать своими руками или купить в магазине.

Украшения из фетра / Фото Canva

Носки на камине

Этот вариант декора наиболее популярен в США и Европе. Однако если у вас дома есть камин, то его с легкостью можно украсить новогодними носками, гирляндами и веточками ели. А на кресла – поставить плед, игрушки или подушки – все, конечно, в рождественском стиле.

Новогодний камин / Фото Canva

Искусственные елки и домики

Маленькие искусственные елки и светящиеся домики сейчас есть во многих магазинах. Обычно эти элементы декора ставят на разные поверхности: полочки или стол. Они хорошо передают новогоднюю атмосферу.

Гирлянды на лестнице

Как вы уже догадались в этом году, люди хотят много блеска. Поэтому увешивают гирляндами все вокруг. Лестница не стала исключением. Ее можно украсить гирляндами на батарейках – это действительно выглядит фантастически.

Надувные шары из фольги

Люди украшают свои дома надувными шарами из фольги в форме цифр – 2024. Это вариант для тех, кто не очень любит минимализм, а хочет, чтобы все было ярко.

Ароматические свечи

Неизменный тренд зимы. В период новогодних и рождественских праздников люди скупают красивые ароматические свечи и расставляют их по всему дому. Вечером царит особая атмосфера.

Гномики, Санта-Клаус и олени

Особую популярность эти фигурки приобрели в последние два года. Обычно их можно купить в магазинах с декором или заказать в интернете. Люди украшают ими не только середину дома, но и двор. Фигурки в форме гномиков, Санта-Клауса или оленя перенесут вас в сказку.

Милый вариант декора / Фото Canva