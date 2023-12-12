24 Канал зібрав для вас варіанти композицій з ялинових гілок, які можна зробити своїми руками. Зберігайте та прикрашайте будинок до зимових свят, які вже розпочались.

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Новорічна композиція зі свічками

Новорічна композиція з ялинових гілок та свічок чудово прикрасить ваш святковий стіл. Її варто поставити посередині, щоб декор гармонійно виділявся серед страв.

Візьміть велику плоску тарілку, всередину якої поставте товсті свічки того кольору, який найбільше личитиме новорічному столу. Навколо розкладіть гілочки ялини, маленьких ангелів та інші іграшки. Можете додати до композиції штучний сніг.

Композиція зі свічками / Фото woodstar.com.ua

Новорічна композиція в кошику

Новорічна композиція з гілок ялини в кошику додасть святкової атмосфери вашому робочому столу. Візьміть картонну коробку або кошик, які вам вже непотрібні, але гарно збереглися. Всередину запихніть ялинові гілки, сухоцвіти, живі квіти, бавовну та цукерки. Обмотайте композицію красивою стрічкою.

Композиція в кошику / Фото JoyPup

Новорічний букет

Новорічний букет стане головною прикрасою вашого святкового столу. Для нього знадобляться: свіжі квіти; ялинові гілки, кошик, флористична губка, скотч, штучний сніг або серпантин, дерев'яні палички, шишки та клей.

Спершу визначте розмір свого кошика, потім виріжте необхідну форму з флористичної губки. Помістіть її всередину та заклейте скотчем, щоб композиція добре трималася. Ялинові гілочки розмістіть по колу й закріпіть дерев'яні палички та шишки. Середину прикрасьте живими квітами, фруктами та штучним снігом.

Новорічний букет / Фото "Сім'я і дім"

Новорічне панно

Пано – дуже оригінальна новорічна прикраса. Візьміть тоненькі гілки будь-якого дерева та зробіть основу у вигляді "санок". Зафіксуйте їх і обмотайте міцною стрічкою або ниткою. Ялинові гілки закріпіть на "санки" та доповніть композицію новорічними іграшками, стрічками, гірляндою, дощиком й іншим декором.

Новорічне панно / Фото Pinterest