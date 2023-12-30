Однак, якщо знати, як правильно доглядати за живим деревом, то воно тішитиме вас протягом всіх зимових свят. Перш за все, потрібно обрати здорову новорічну красуню на ринку. Адже деякі продавці привозять старе дерево, яке втратить свіжий вигляд ще до початку Нового року.

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Ялинка сохне та осипається: що робити

Перед покупкою ялинки, варто уважно подумати, куди її поставити. Адже джерела тепла: батарея, піч, камін, радіатор, підлога з підігрівом можуть призвести до того, що дерево швидко загине. Тож вже до 31 грудня його доведеться викинути.

Встановіть ялинку в кімнаті, де є достатній рівень вологи. Якщо відчуваєте, що все одно занадто сухо, придбайте зволожувач повітря. Інакше новорічне дерево швидко обсиплеться та засохне.

Ретельно перевірте, чи стовбур живої ялинки вологий. Експерти рекомендують вставити його в поролон, який попередньо потрібно змочити водою, або обгорнути нижню частину вологою тканиною. Час від часу фахівці радять додавати води.

Що ще допоможе ялинці простояти довше