Багато людей обирає штучну новорічну красуню. Однак, є й ті, які люблять живі ялинки. З таким деревом виникає більше клопотів. Адже воно може швидко обсипатися.

До речі Як вибрати живу ялинку, щоб вона не осипалася до кінця січня

Куди найкраще поставити живу ялинку

Фахівці наполягають на тому, щоб ви не тримали ялинку біля радіатора, печі або каміна. Також не варто ставити дерево на підлогу з підігрівом. Це все призведе до того, що ялинка засохне, а голки обсиплються.

Різдвяна ялинка має стояти по центру, але не біля джерел тепла. Якщо у вас підлога з підігрівом, то спробуйте вимкнути його там, де знаходиться дерево. Якщо ж не можете знайти комфортного місця, то час від часу переконуйтеся, що у підставці або коробці є холодна вода. Оскільки ялинка витрачає до двох літрів води на день.

Зазначимо, що найкраще новорічну красуню ставити збоку від вікна, яке виходить на південь. Так на неї потраплятиме достатня кількість сонячних променів. Крім того, іграшки, прикраси та дощик гарно світитимуться при денному світлі.

Фахівці також радять придбати у кімнату зволожувач, щоб повітря у будинку не було занадто сухим. Нестабільна вологість – одна із причин, чому ялинка осипається.