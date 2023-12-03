Многие выбирают искусственную новогоднюю красавицу. Однако есть и те, которые любят живые елки. С таким деревом возникает больше хлопот. Оно ведь может быстро осыпаться.

Кстати говоря Как выбрать живую елку, чтобы она не осыпалась до конца января

Куда лучше всего поставить живую елку

Специалисты настаивают на том, чтобы вы не держали елку возле радиатора, печи или камина. Также не стоит ставить дерево на пол с подогревом. Это все приведет к тому, что елка засохнет, а иглы осыпятся.

Рождественская елка должна стоять по центру, но не у источников тепла. Если у вас пол с подогревом, то попытайтесь выключить его там, где находится дерево. Если же не можете найти удобного места, то иногда убеждайтесь, что в подставке или коробке есть холодная вода. Поскольку елка тратит до двух литров воды в день.

Отметим, что лучше новогоднюю красавицу ставить сбоку от окна, которое выходит на юг. Так на нее будет попадать достаточное количество солнечных лучей. Кроме того, игрушки, украшения и дождик будут хорошо светиться при дневном свете.

Специалисты также советуют приобрести в комнату увлажнитель, чтобы воздух в доме не был слишком сухим. Нестабильная влажность – одна из причин, почему елка осыпается.