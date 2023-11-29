Звичайно, можна просто купити погану ялинку на базарі. Проте зазвичай новорічна красуня гине через поганий догляд та несприятливі умови у приміщенні.

До речі Куди поставити грошове дерево, щоб воно зацвіло

Чому ялинка вмирає

Основна причина цієї неприємною ситуації – занадто тепла температура у кімнаті. Крім того, деякі люди ставлять ялинку близько до батареї. Дерево варто тримати у прохолодному місці – десь біля вікна. Йому необхідне регулярне свіже повітря.

Часто ялинка гине через нестачу води. Їй потрібно півлітра води на день, а для великого дерева – ще більше. Однак, слідкуйте за тим, щоб ґрунт був вологим, а не болотистим. Якщо ви бачите, що ялинка починає сохнути, то полийте її цукровою водою. Це допоможе оживити рослину.

Жива ялинка у будинку / Фото Unsplash

Нестабільна вологість у домі також може призвести до осипання ялинки. Тому фахівці рекомендують тримати різдвяне дерево в кімнаті не більше, ніж 12 днів. Втім, якщо повітря у будинку занадто сухе, то придбайте зволожувач.

Зрізана ялинка в'яне через відсутність коренів. Для того, щоб таке дерево простояло довше, поливайте його великою кількістю прохолодної простої води. До речі, зрізану ялинку варто приносити у дім за тиждень до Різдва. Так вона буде мати найкращий вигляд у період свят.