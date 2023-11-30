Однак, вибирати живу ялинку варто дуже ретельно. Інакше вона може осипатися ще до Різдва. Це досить неприємно, адже решту свят ви проведете без головного символу Нового року.

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Як правильно вибрати живу ялинку

Найперше, спеціалісти радять обирати лише сертифіковані дерева. Їх можна відрізнити за спеціальною пластиковою етикеткою або биркою з індивідуальним номером та штрихкодом. Ялинки, які зрубані нелегально, завдають великої шкоди екології.

Хороші ялинки мають приємний запах хвої. Також листя повинне бути яскраво-зеленого кольору. Не купуйте дерева, які мають бурі чи жовті гілки. Це означає, що ялинка вже стара, тому обсиплеться одразу, як потрапить у теплу кімнату.

Жива новорічна ялинка / Фото Pixabay

Фахівці рекомендують легенько постукати стовбуром ялинки об землю, коли будете її обирати. Голки не повинні обсипатися, якщо дерево зрубали нещодавно. Крім того, гляньте, чи на стовбурі немає тріщин.

До слова, раніше ми розповідали про те, як правильно доглядати за ялинкою, щоб вона простояла довше. Важливо тримати дерево у кімнаті, де температура повітря не занадто тепла.