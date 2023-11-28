Однак, експерти кажуть, що цього робити не потрібно. Найкраще, щоб лід розтанув самостійно. Так дерево не постраждає.

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Як очищати лід з дерев

Не використовуйте граблі або мітли, щоб збити лід з дерев. Так гілки стають ще більш крихкими, а згодом ламаються. Крім того, ви також можете постраждати під час цього процесу.

Сонце нагріває гілки навіть тоді, коли температура повітря – нижча за нуль градусів. Лід потрошку почне танути, а невдовзі, коли стане тепліше, остаточно зникне. Тож не поспішайте, а дочекайтеся потрібної температури надворі.

Обмерзлі гілки дерев / Фото Canva

Як підготувати дерева до крижаного шторму

Наприкінці осені або на початку зими варто обрізати відмерзлі гілки або ті, які мають тріщини. У цей період дерева впадають у сплячку, тому всі рани встигнуть загоїтися. До того ж пізньої осені опадає листя, тож ви краще побачите пошкоджені ділянки.

Якщо влітку або на початку осені ви знайдете гілки без зеленого листя, то наклейте туди яскраву стрічку. Так їх буде легше знайти, коли прийде час обрізати дерева.