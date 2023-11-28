Однако эксперты говорят, что этого делать не нужно. Лучше всего, чтобы лед растаял самостоятельно. Так дерево не пострадает.

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Как очищать лед из деревьев

Не используйте грабли или метлы, чтобы сбить лед с деревьев. Так ветви становятся еще более хрупкими, а впоследствии ломаются. Кроме того, вы можете пострадать во время этого процесса.

Солнце нагревает ветви даже тогда, когда температура воздуха ниже нуля градусов. Лед понемногу начнет таять, а вскоре, когда станет теплее, окончательно исчезнет. Не спешите, а дождитесь нужной температуры на улице.

Обмерзшие ветви деревьев / Фото Canva

Как подготовить деревья к ледяному шторму

В конце осени или в начале зимы следует обрезать отмерзшие ветви или те, которые имеют трещины. В этот период деревья впадают в спячку, поэтому все раны успеют зажить. К тому же поздней осенью опадают листья, поэтому вы лучше увидите поврежденные участки.

Если летом или в начале осени вы найдете ветки без зеленых листьев, то наклейте туда яркую ленту. Так их будет легче обнаружить, когда придет время обрезать деревья.