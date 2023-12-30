Однако, если знать, как правильно ухаживать за живым деревом, то оно будет радовать вас на протяжении всех зимних праздников. Прежде всего, нужно выбрать здоровую новогоднюю красавицу на рынке. Ведь некоторые продавцы привозят старое дерево, которое потеряет свежий вид еще до начала Нового года.

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Елка сохнет и осыпается: что делать

Перед покупкой елки следует внимательно подумать, куда ее поставить. Ведь источники тепла: батарея, печь, камин, радиатор, пол с подогревом могут привести к тому, что дерево быстро погибнет. Так что уже к 31 декабря его придется выбросить.

Установите елку в комнате, где есть достаточный уровень влаги. Если вы чувствуете, что все равно слишком сухо, приобретите увлажнитель воздуха. Иначе новогоднее дерево быстро осыплется и засохнет.

Тщательно проверьте, влажный ли ствол живой елки. Эксперты рекомендуют вставить его в поролон, который предварительно нужно смочить водой или обернуть нижнюю часть влажной тканью. Иногда специалисты советуют добавлять воды.

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