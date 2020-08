Каньє Вест та Кім Кардашян, в яких донедавна були проблеми у шлюбі, поїхали у Домініканську Республіку. Як стверджує інсайдер іноземного ЗМІ, це було задля того, щоб зміцнити стосунки.

У неділю, 9 серпня, видання Just Jared зауважило, що 43-річний репер та 39-річна зірка реаліті-шоу Keeping Up With the Kardashians разом повернулись до Маямі. Джерело повідомляє, що Кім виснажена через намагання знайти рівновагу між дітьми, роботою та біполярним розладом Каньє. Тож разом з 7-річною Норт, 4-річним Сентом, 2-річною Чикаго і 14-місячним Псаломом подружжя вирушило в Домініканську Республіку заради порятунку шлюбу.

Інсайдер стверджує, що репер не залишить своє бажання бути президентом, однак Кім вважає, що найголовніше для неї – це її діти. І найкраще, що вона може для них зробити – це зберегти подружжя.

Вони провели хороший сімейний тиждень у Домініканській Республіці. Зараз продовжують сімейні канікули в Колорадо, – розповідає джерело. – Кім і Каньє уживаються. Вони обидва здаються набагато щасливішими.

Зазначимо, в липні Каньє Вест поділився з громадськістю про те, що має намір балотуватися у президенти. Однак, через гострі заяви чоловіка на першій його зустрічі з публікою у пари почалась криза в стосунках. Кім Кардашян зізналась, що репер хворіє біполярним розладом, але вона намагається йому допомогти у цьому. Згодом папараці підловили пару в автомобілі, де Кім не стримувала сліз. Як виявилось пізніше, вони помирились.