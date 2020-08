Канье Уэст и Ким Кардашян, у которых до недавнего времени были проблемы в браке, поехали в Доминиканскую Республику. Как утверждает инсайдер иностранного СМИ, это было ради того, чтобы укрепить отношения.

В воскресенье, 9 августа, издание Just Jared отметило, что 43-летний рэпер и 39-летняя звезда реалити-шоу Keeping Up With the Kardashians вместе вернулись в Майами. Источник сообщает, что Ким истощена из-за попытки найти равновесие между детьми, работой и биполярным расстройством Канье. Поэтому вместе с 7-летней Норт, 4-летним Сентом, 2-летней Чикаго и 14-месячным Псаломом супруги отправились в Доминиканскую Республику ради спасения брака.

К теме Со слезами на глазах: Ким Кардашян эмоционально помирилась с Канье Уэстом после скандальных заявлений

Инсайдер утверждает, что рэпер не оставит свое желание быть президентом, однако Ким считает, что главное для нее – это ее дети. И лучшее, что она может для них сделать, – это сохранить брак.

Они провели хорошую семейную неделю в Доминиканской Республике. Сейчас продолжают семейные каникулы в Колорадо, – рассказывает источник. – Ким и Канье уживаются. Они оба кажутся намного счастливее.

Отметим, в июле Канье Уэст поделился с общественностью тем, что намерен баллотироваться в президенты. Однако, из-за острых заявлений певца на первой его встрече с публикой у пары начался кризис в отношениях. Ким Кардашян призналась, что рэпер болеет биполярным расстройством, но она пытается ему помочь в этом. Позже папарацци подловили пару в автомобиле, где Ким не сдерживала слез. Как оказалось позже, они помирились.