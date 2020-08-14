Український співак Віктор Павлік переживає смерть молодшого сина Павла. 21-річний юнак помер від раку хребців. Наразі у мережі артист опублікував нове відео, на якому показав, як зростав його син Павло.

Відео з'явилось в інстаграмі Віктора Павліка та одразу ж розчулило підписників його блогу. Артист показав, як змінювався його син Павло з роками. Архівні кадри вмістили фото з перших років життя нащадка та до останніх місяців життя.

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"Здається, що вчора..." – написав він до відео.

Водночас його колишня дружина Лариса Созаєва по-своєму переживає втрату сина. Жінка опублікувала допис на фейсбук-сторінці, в якому закликала допомогти хлопчику, який бореться з онкохворобою.

Що відомо про смерть Павла Павліка: коротко

Про діагноз Павла Павліка стало відомо у жовтні 2018 року. За 2 роки лікування син Віктора Павліка і Лариси Созаєвої пройшов 18 курсів хіміотерапії, однак це не допомогло врятувати його життя. Хлопець помер у хоспісі 7 серпня.

За кілька місяців до смерті 21-річний Павло хотів припинити лікування, бо не бачив у ньому потреби. Його стан погіршувався, хлопець пересувався завдяки інвалідному візку та скаржився на біль в руках. Однак після підтримки користувачів мережі син Віктора Павліка все ж повернувся до лікарні.

Поховали хлопця у неділю, 9 серпня. Церемонія прощання пройшла в найближчому сімейному колі. Водночас українські зірки висловили співчуття Віктору Павліку та Ларисі Созаєвій у мережі.