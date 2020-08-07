Син українського співака Віктора Павліка Павло Павлік помер після двох років боротьби з раком кісток. Останні дні життя хлопець провів у хоспісі, проте врятувати життя юнака так і не вдалось.

Про смерть 21-річного сина Павла ексдружина Віктора Павліка Лариса Созаєва повідомила на особистій сторінці у фейсбуці. Вона опублікувала відео з маленьким сином, який читає молитву та зізналась, що він пішов з життя. Незадовго до втрати вона розповідала, що відверто говорить з сином про смерть та про те, що боротьба з саркомою хребців може завершитись летально.

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"Бог забрав мого ангела", – написала Лариса у щемливому дописі.

Наразі сам Віктор Павлік не відреагував на смерть сина.

Що відомо про боротьбу сина Віктора Павліка з раком?

Діагноз саркома хребців лікарі поставили Павлу в жовтні 2018 року. З того часу хлопець пройшов 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії. Він регулярно обстежувався, проте з травня стан його здоров'я лише погіршувався. У нього боліли руки, почали відмовляти пальці, а останні місяці він пересувався лише в колясці.

Павло Павлік хотів припинити боротьбу з раком у червні, адже вважав, що лікування безглузде. Проте згодом він пояснив, що не здався. Сам Віктор Павлік впродовж всієї хвороби сина підтримував його, а молода дружина співака зізнавалась, що батько миє і носить на собі Павла. Наприкінці липня хлопець потрапив до хоспісу, а його мати Лариса Созаєва наголошувала, що син усвідомлює, що може померти.

Біографія Павла Павліка

Молодший син популярного артиста народився у третьому шлюбі Віктора Павліка з дружиною Ларисою Созаєвою 7 травня 1999 року. Батьки хлопця розлучились, проте їм вдалось зберегти дружні стосунки після розриву, а хвороба сина лише об'єднала колишніх. Після закінчення школи Павло вступив до Національної академії СБУ, проте встиг відслужити лише два роки. За цей час він був учасником військового параду на День Незалежності України й під час боротьби зі смертельною хворобою гідно доводив звання курсанта.