Сын украинского певца Виктора Павлика Павел Павлик умер после двух лет борьбы с раком костей. Последние дни жизни парень провел в хосписе, однако спасти жизнь юноши так и не удалось.

О смерти 21-летнего сына Павла бывшая жена Виктора Павлика Лариса Созаева сообщила на личной странице в фейсбуке. Она опубликовала видео с маленьким сыном, который читает молитву, и призналась, что он ушел из жизни. Незадолго до потери она рассказывала, что откровенно говорит с сыном о смерти и о том, что борьба с саркомой позвонков может завершиться летально.

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"Бог забрал моего ангела", – написала Лариса в щемящем сообщении.

В данный момент сам Виктор Павлик не отреагировал на смерть сына.

Что известно о борьбе сына Виктора Павлика с раком?

Диагноз саркома позвонков врачи поставили Павлу в октябре 2018 года. С того времени парень прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Он регулярно обследовался, однако с мая состояние его здоровья только ухудшалось. У него болели руки, начали отказывать пальцы, а последние месяцы он передвигался только в коляске.

Павел Павлик хотел прекратить борьбу с раком в июне, ведь считал, что лечение бессмысленно. Однако впоследствии он пояснил, что не сдался. Сам Виктор Павлик протяжении всей болезни сына поддерживал его, а молодая жена певца признавалась, что отец моет и носит на себе Павла. В конце июля парень попал в хоспис, а его мать Лариса Созаева подчеркивала, что сын осознает, что может умереть.

Биографіия Павла Павлика

Младший сын популярного артиста родился в третьем браке Виктора Павлика с женой Ларисой Созаевой 7 мая 1999 года. Родители парня развелись, однако им удалось сохранить дружеские отношения после разрыва, а болезнь сына лишь объединила бывших. После окончания школы Павел поступил в Национальную академию СБУ, однако успел отслужить всего два года. За это время он был участником военного парада на День Независимости Украины и во время борьбы со смертельной болезнью достойно доказывал звание курсанта.