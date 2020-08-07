С осени 2018 года младший сын Виктора Павлика и Ларисы Созаевой боролся с раком позвонков. Однако спасти парня медикам не удалось: Павел Павлик умер 7 августа в хосписе. На трагическую новость отреагировали украинские звезды.

Реакция звезд на смерть Павла Павлика

Отечественные звезды массово выражают поддержку семье Павликов в Фесбуке. Гайтана, Александр Пономарев, Анжелика Рудницкая, Елена Мозговая и другие представители шоу-бизнеса прокомментировали потерю.

Важно 21-летний сын Виктора Павлика умер после борьбы с раком

Елена Мозговая: "мои соболезнования... Страшная потеря. Ничего хуже и придумать невозможно... Но он ушел в лучший мир, и это единственное, что может утешить. Держись, дорогая Лора, ему уже легко, а у тебя впереди самое трудное, – научиться жить без него".

Гайтана: "Царство небесное".

Анжелика Рудницкая: "Лора Созаева написала: "Господь забрал нашего ангела".

Вспоминаю, как Виктор Павлик встречал Лору из роддома с шариками и огромным зайчиком. Как держала крошечного Павлика на руках. Как любовались все эти годы его красотой и ямочками на щечках. Как праздновали ДН и, не сговариваясь, подарили Паше кроликов. Как радовались, когда мальчик стал выше папы и мамы. Как думали-думали, кем станет талантливый Паша. Как восхищались его осанкой в военном строе. Как удивлялась его нежности и любви к маме. Как нервничали, когда узнали о болезни Паши. Как молились все эти годы за его выздоровлении... Светлая память нашему мальчику".

Александр Пономарев: "Царство небесное".

Екатерина Бужинская: "Плачу. Искренние соболезнования".

Что известно о смерти Павла Павлика

О смерти 21-летнего Павла Павлика рассказала его мама Лариса. В фейсбуке она опубликовала видео с еще маленьким сыном, где он читает молитву. В заметке Лариса Созаева объявила, что ее потомок умер.

Известно, что Павел Павлик на протяжении 2 лет боролся с онкологией. За это время он прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Регулярное обследование показало, что состояние сына Виктора Павлика резко ухудшилось: все больше болели руки, отказывали пальцы, а передвигаться он мог только благодаря инвалидной коляске.

В июне 2020 года Павел Павлик заявлял, что хотел прекратить лечение, потому что оно не дает результата. Однако впоследствии объявил, что все же будет продолжать борьбу за жизнь. Последние дни он провел в хосписе, где и умер.

Сейчас Виктор Павлик прокомментировал трагическую новость.

Покойся с Богом, сынок. Ты теперь мой ангел. Аминь, – написал он.

В то же время его новая избранница Екатерина Репьяхова лаконично написала в инстаграм-сторис: "Я не знаю, какие слова подобрать. Больно".