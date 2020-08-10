В воскресенье, 9 августа, в Киеве состоялись похороны 21-летнего сына Виктора Павлика и Ларисы Созаевой. Церемония была закрытой для СМИ, а попрощаться с 21-летним Павлом пришли ближайшие родственники и друзья.

Единственное фото с могилы Павла Павлика опубликовала его крестная мама Анжелика Рудницкая. В фейсбуке она написала, что до последнего верила, что сыну Виктора Павлика удастся преодолеть онкоболезнь, однако этого не произошло. В заметке певица поделилась воспоминаниями о 21-летнем Павле, которые умилили сеть.

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"Он был с рождения красивый-прикрасивый. Мы с девушками мечтали еще до его рождения, чтобы был высокий светлоглазый брюнет, здоровый и счастливый. Так и было до того, как рак вцепился в Пашин позвоночник. Наш мальчик был добрый, светлый, с нежной душой, наполненной любовью. Талантливый, с чувством юмора, мечтами и большими планами. До сих пор не верю, что его нет с нами. Видимо, он был слишком хорош для нашего жесткого и несправедливого мира, который ранил его чувствительную душу", – написала она.

Похороны Павла Павлика состоялись в кругу ближайших родственников и друзей семьи. Анжелика Рудницкая призналась, что во время церемонии прощания с другой крестной мамой парня услышала особенное послание к родным, однако о чем именно речь, артистка решила не говорить.

"Я сегодня на прощании с Пашей очень прислушивалась к голосу внутри и услышала удивительное послание не для всех, а для самых дорогих. Еще более удивительно, что другая крестная мама Паши услышала тоже самое. Теперь так важно, чтобы услышали те, кому оно адресовано... Покойся с Богом, сынок! Люблю тебя", – добавила Анжелика Рудницкая.

Слова соболезнования Виктору Павлику и его бывшей жене Лоре Созаевой выразили представители украинского шоу-бизнеса. Кроме этого, Владимир Зеленский передал венок на могилу Павла Павлика. Был ли глава государства на похоронах – пока неизвестно.

Фото с могилы сына Виктора Павлика и Ларисы Созаевой / Фото Facebook / @AnzhelikaRudnytska

Умер сын Виктора Павлика: что об этом известно

В октябре 2018 года Павлу Павлику поставили диагноз рак позвоночника. С того времени парень боролся с недугом и за время своего лечения прошел 18 курсов химиотерапии.

В последние месяцы жизни состояние сына Виктора Павлика и Ларисы Созаевой ухудшилось. Парень передвигался на инвалидной коляске, жаловался на боль в руках. В июне 2019 года Павел Павлик даже думал прекратить лечение, поскольку не видел никакого результата от этого.

"Нам не удалось остановить развитие моей болезни, она продолжает активно поражать мой организм, разрушая его изнутри. А значит мне осталось только продержаться в живых, сколько смогу. Я отношусь к этому на удивление спокойно, лишние эмоции, страх и депрессия только негативно на меня повлияют, хотя неизведанность перед будущим не может не пугать. Я гораздо больше переживаю за тех, кто меня окружает и заботится обо мне", – писал он.

Впоследствии 21-летний Павел Павлик все же продолжил курс лечения и последние дни провел в хосписе. Умер парень 7 августа 2020 года. После смерти сына Виктор Павлик показал видео, снятое в больнице. Ролик растрогал всех украинцев.