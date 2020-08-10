У неділю, 9 серпня, у Києві відбулись похорони 21-річного сина Віктора Павліка та Лариси Созаєвої. Церемонія була закритою для ЗМІ, а попрощатись з 21-річним Павлом прийшли найближчі родичі та друзі.

Єдине фото з могили Павла Павліка опублікувала його хрещена мама Анжеліка Рудницька. У фейсбуці вона написала, що до останнього вірила, що сину Віктора Павліка вдасться подолати онкохворобу, однак цього не сталось. У дописі співачка поділилась спогадами про 21-річного Павла, які розчулили мережу.

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"Він був з народження гарнющий-прегарнющий. Ми з дівчатами вимріювали ще до його народження, щоб був високий світлоокий брюнет, здоровий і щасливий. Так і було до того, як рак вчепився у Пашин хребет. Наш хлопчик був добрий, світлий, з тендітною душею, наповненою любов‘ю. Талановитий, з почуттям гумору, мріями і великими планами. Досі не вірю, що його немає з нами. Мабуть, він був надто хороший для нашого жорсткого і несправедливого світу, який ранив його чутливу душу", – написала вона.

Похорон Павла Павліка відбувся у колі найближчих родичів та друзів сім'ї. Анжеліка Рудницька зізналась, що під час церемонії прощання з іншою хресною мамою хлопця почула особливе послання до рідних, однак про що саме мова, артистка вирішила не говорити.

"Я сьогодні на прощанні з Пашею дуже прислухалася до голосу всередині і почула дивовижне послання не для всіх, а для найдорожчих. Ще більш дивовижно, що інша хресна мама Паші почула теж саме. Тепер так важливо, щоб почули ті, кому воно адресоване… Спочивай з Богом, синочку! Люблю тебе", – додала Анжеліка Рудницька.

Слова співчуття Віктору Павліку та його колишній дружині Лорі Созаєвій висловили представники українського шоу-бізнесу. Окрім цього, Володимир Зеленський передав вінок на могилу Павла Павліка. Чи був глава держави на похороні – наразі невідомо.



Фото з могили сина Віктора Павліка і Лариси Созаєвої / Фото Facebook / @AnzhelikaRudnytska

Помер син Віктора Павліка: що про це відомо

У жовтні 2018 року Павлу Павліку поставили діагноз рак хребта. З того часу хлопець боровся з недугою та за час свого лікування пройшов 18 курсів хіміотерапії.

В останні місяці життя стан сина Віктора Павліка та Лариси Созаєвої погіршився. Хлопець пересувався на інвалідному візку, скаржився на біль у руках. У червні 2019 року Павло Павлік навіть думав припинити лікування, оскільки не бачив жодного результату від цього.

"Нам не вдалося зупинити розвиток моєї хвороби, вона продовжує активно вражати мій організм, руйнуючи його зсередини. А значить мені залишилося тільки протриматися в живих, скільки зможу. Я ставлюся до цього напрочуд спокійно, зайві емоції, страх і депресія тільки негативно на мене вплинуть, хоча незвіданість перед майбутнім не може не лякати. Я набагато більше переживаю за тих, хто мене оточує і піклується про мене", – писав він.

Згодом 21-річний Павло Павлік все ж продовжив курс лікування та останні дні провів у хоспісі. Помер хлопець 7 серпня 2020 року. Після смерті сина Віктор Павлік показав відео, зняте в лікарні. Ролик розчулив усіх українців.