7 серпня з життя пішов молодший син Віктора Павліка 21-річний Павло. Хлопець помер після тривалої боротьби з раком хребців. Народному артисту важко змиритися з втратою. У мережі співак поширив зворушливе відео, зняте в останні дні життя сина, на якому він згадує свого зіркового татка.

Попри те, що батьки Павла Віктор Павлік та Лариса Созаєва розлучились і хлопець залишився жити з мамою, тато часто навідував його й завжди підтримував під час боротьби з раком. Хоч у мережі народний улюбленець уникав розповідей про хворого сина, після смерті нащадка співак показав, якими були останні дні життя Павла Павліка. Щемливе відео з'явилось на особистій сторінці музиканта в інстаграмі.

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У короткому ролику Віктор Павлік об'єднав два відео – архівне та те, яке син записав знаменитому батьку вже під час лікування в хоспісі. На одному з них маленький Павло вибіг на сцену на концерті артиста й перед великою публікою сказав у мікрофон : " Тато, я тебе люблю". На іншому – повторив цю ж фразу вже на лікарняному ліжку.

"Просто без слів…", – зворушливо написав Віктор Павлік.

Нагадаємо, що раніше Віктор Павлік прокоментував смерть сина й поширив відео з молитвою та лаконічним підписом, який розчулив мережу: "Спочивай з Богом, синку, ти тепер мій ангел. Амінь". На втрату в родині музиканта відреагували й його зіркові колеги. Олена Мозгова, Гайтана, Олександр Пономарьов, Катерина Бужинська та багато інших знаменитостей публічно висловили співчуття батькам Павла та його рідним. Шанувальники Павліка також не залишились осторонь біди кумира й всіляко підтримують його в соцмережах.

Що відомо про смерть сина Віктора Павліка

У жовтні 2018 року в Павла Павліка діагностували саркому хребців. За понад півтора року він пройшов 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії. Якщо до травня 2020 року стан здоров'я хлопця залишався стабільним, то три місяці тому все змінилось. У хворого сина Віктора Павліка почали відмовляти пальці, а згодом він пересувався лише в колясці.

Хлопець був готовий припинити боротьбу з раком, проте після колосальної підтримки в мережі написав, що готовий боротись за життя далі. Наприкінці липня Павло Павлік лікувався вже в хоспісі, а мати Лариса Созаєва часто говорила з сином про життя і смерть. 7 серпня вона оголосила про смерть 21-річного Павла, опублікувавши відео, на якому він ще маленьким хлопчиком читає молитву.