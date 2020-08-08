Мережу розчулили фото перших днів життя молодшого сина Віктора Павліка: зворушливі кадри
Вчора, 7 серпня, помер молодший сина українського співака Віктора Павліка Павло. На час смерті хлопцю був 21 рік. Він тривалий час боровся з саркомою хребців і, на жаль, не зміг подолати недугу. Тепер мережею розлетілися кадри перших днів життя Павла.
Чуттєві фото на особистій сторінці у фейсбуці опублікувала телеведуча та співачка Анджеліка Рудницька. Вона була присутня, коли Віктор забирав сина і тодішню дружину Ларису Созаєву з пологового будинку, а пізніше стала хрещеною мамою малюка.
Читайте також Віктор Павлік прокоментував смерть молодшого сина
Смерть Павла Павліка сколихнула всю Україну. Тисячі людей писали йому слова підтримки та щиро вірили, що 21-річний хлопець все-таки зможе побороти рак і повернутися до нормального життя. Проте хвороба була надзвичайно підступною. Останні два тижні він провів разом із мамою в хоспісі. Хлопець був прикутий до коляски і відчував нестерпний біль у руках. Недуга виявилася сильнішою і організм Павла не зміг впоратися з нею.
Після смерті Павла його хрещена вирішила оприлюднити дитячі фото. На них видно перші дні життя маленького Паші та неймовірну радість його батьків, які з нетерпінням чекали на появу сина.
Перші дні життя Павлика Павліка. Такі щасливі Лариса та Віктор. І ми біля них щасливі! Паша народився красунчиком і усі ще до народження знали, що його назвуть Павликом. Комочок щастя виріс і перетворився на красеня. Але рак такий підступний. Світла пам'ять тобі, сонечко… Твоя душа з Господом, а наші душі у сльозах і печалі,
– чуттєво підписала фото Анжеліка.