Вчора, 7 серпня, помер молодший сина українського співака Віктора Павліка Павло. На час смерті хлопцю був 21 рік. Він тривалий час боровся з саркомою хребців і, на жаль, не зміг подолати недугу. Тепер мережею розлетілися кадри перших днів життя Павла.

Чуттєві фото на особистій сторінці у фейсбуці опублікувала телеведуча та співачка Анджеліка Рудницька. Вона була присутня, коли Віктор забирав сина і тодішню дружину Ларису Созаєву з пологового будинку, а пізніше стала хрещеною мамою малюка.

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Смерть Павла Павліка сколихнула всю Україну. Тисячі людей писали йому слова підтримки та щиро вірили, що 21-річний хлопець все-таки зможе побороти рак і повернутися до нормального життя. Проте хвороба була надзвичайно підступною. Останні два тижні він провів разом із мамою в хоспісі. Хлопець був прикутий до коляски і відчував нестерпний біль у руках. Недуга виявилася сильнішою і організм Павла не зміг впоратися з нею.

Після смерті Павла його хрещена вирішила оприлюднити дитячі фото. На них видно перші дні життя маленького Паші та неймовірну радість його батьків, які з нетерпінням чекали на появу сина.