Сеть растрогали фото первых дней жизни младшего сына Виктора Павлика: трогательные кадры
Вчера, 7 августа, умер младший сын украинского певца Виктора Павлика Павел. На момент смерти парню был 21 год. Он долгое время боролся с саркомой позвонков и, к сожалению, не смог победить болезнь. Теперь по сети разлетелись кадры первых дней жизни Павла.
Чувственные фото на личной странице в Фейсбуке опубликовала телеведущая и певица Анджелика Рудницкая. Она присутствовала, когда Виктор забирал сына и бывшую жену Ларису Созаеву из роддома, а позже стала крестной мамой мальчика.
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Смерть Павла Павлика всколыхнула всю Украину. Тысячи людей писали ему слова поддержки и искренне верили, что 21-летний парень все-таки сможет побороть рак и вернуться к нормальной жизни. Однако болезнь была чрезвычайно коварной. Последние две недели он провел вместе с мамой в хосписе. Парень был прикован к коляске и чувствовал невыносимую боль в руках. Болезнь оказалась сильнее и организм Павла не смог справиться с ней.
После смерти Павла его крестная решила обнародовать детские фото. На них видны первые дни жизни маленького Паши и невероятную радость его родителей, которые с нетерпением ждали появления сына.
Первые дни жизни Павлика Павлика. Такие счастливые Лариса и Виктор. И мы у них счастливы! Паша родился красавчиком и все еще до рождения знали, что его назовут Павликом. Комочек счастья вырос и превратился в красавца. Но рак такой коварный. Светлая память тебе, солнышко ... Твоя душа с Господом, а наши души в слезах и печали,
- чувственно подписала фото Анжелика.
Что известно о смерти Павла Павлика
Диагноз младшего сына Виктор Павлик обнародовал в октябре 2018 года. С тех пор Павел начал упорную борьбу с раком позвонков, которая продолжалась в течение двух лет. За это время парень прошел 18 курсов химиотерапии. В последние месяцы врачи фиксировать резкое ухудшение его состояния. Павел был прикован к коляске, чувствовал невыносимую боль в руках.
В июне 2020 года сын Виктора Павлика ошеломил новостью. Он опубликовал сообщение, в котором говорилось о том, что готов прекратить лечение. Парень объяснил, что считает его безрезультативным, поэтому не понимает, зачем продолжать. Однако впоследствии Павел решил не прекращать борьбу с недугом.
28 июля мать Павла Лариса Созаева рассказала, что ее сын находится в хосписе. А уже 7 августа женщина сообщила о смерти сына. Она опубликовала трогательное детское видео Павла, где он читает молитву.