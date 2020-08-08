Вчера, 7 августа, умер младший сын украинского певца Виктора Павлика Павел. На момент смерти парню был 21 год. Он долгое время боролся с саркомой позвонков и, к сожалению, не смог победить болезнь. Теперь по сети разлетелись кадры первых дней жизни Павла.

Чувственные фото на личной странице в Фейсбуке опубликовала телеведущая и певица Анджелика Рудницкая. Она присутствовала, когда Виктор забирал сына и бывшую жену Ларису Созаеву из роддома, а позже стала крестной мамой мальчика.

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Смерть Павла Павлика всколыхнула всю Украину. Тысячи людей писали ему слова поддержки и искренне верили, что 21-летний парень все-таки сможет побороть рак и вернуться к нормальной жизни. Однако болезнь была чрезвычайно коварной. Последние две недели он провел вместе с мамой в хосписе. Парень был прикован к коляске и чувствовал невыносимую боль в руках. Болезнь оказалась сильнее и организм Павла не смог справиться с ней.

После смерти Павла его крестная решила обнародовать детские фото. На них видны первые дни жизни маленького Паши и невероятную радость его родителей, которые с нетерпением ждали появления сына.

Первые дни жизни Павлика Павлика. Такие счастливые Лариса и Виктор. И мы у них счастливы! Паша родился красавчиком и все еще до рождения знали, что его назовут Павликом. Комочек счастья вырос и превратился в красавца. Но рак такой коварный. Светлая память тебе, солнышко ... Твоя душа с Господом, а наши души в слезах и печали,

- чувственно подписала фото Анжелика.