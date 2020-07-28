Сын известного украинского исполнителя Виктора Павлика Павел в течение двух лет борется с саркомой позвонков. Парень сперва дал возможность иммунитету восстановиться после многих курсов химиотерапии, а теперь продолжает лечение в хосписе.

Экс-жена Виктора Павлика, мама Павла Созаева Лариса опубликовала на личной странице в фейсбуке сообщение, где указала, что пока ее сын в хосписе и продолжает борьбу с раком. Также она поделилась, что разговаривает с сыном о смерти.

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Онкобольной 21-летний Павел длительное время ведет активную борьбу с саркомой позвонков. Такой диагноз врачи поставили ему в октябре 2018 года. Его мама Лариса призналась, что после этого бросила университет, где получала второе высшее образование, училась на психолога, ведь нужно было много времени уделять сыну. Теперь она пытается говорить с ним о важных вещах, в частности, жизни и смерти.

Мы начали говорить о самом важном – о жизни и смерти. Обращаем внимание на то, что мечты могут осуществляться. Что одним везет, а другим – нет. Что он может выздороветь, а может умереть. Мрачные мысли не помогут. Нужно надеяться и верить, что есть рай и ад. От нас зависит, где мы проведем вечность,

– написала Созаева.

Лариса призналась, что учила сына принимать со стойкостью любую весть. Он служил военным и знает, что солдат должен быть стойким. Особенно, когда идет на войну, ведь не знает, вернется ли с поля боя живым.

Саркома оказалась для него этим полем... У меня есть книга под названием "Разум – поле битвы". Именно от разума зависит, где и в каком месте мы оказываемся – в поражении или выигрыше. Мне довелось стать генералом в юбке и своей стойкостью показать сыну, что я ему не позволю ему быть слабым. У нас получился замечательный тандем. Мы в хосписе. Бой продолжается!

– отметила Лариса.