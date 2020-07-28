Син відомого українського виконавця Віктора Павліка Павло протягом двох років бореться із саркомою хребців. Хлопець спершу дав можливість імунітету відновитися після багатьох курсів хіміотерапії, а тепер продовжує лікування в хоспісі.

Ексдружина Віктора Павліка, мама Павла Лариса Созаєва опублікувала на особистій сторінці у фейсбуці допис, де зазначила, що наразі її син в хоспісі та продовжує боротьбу з раком. Також вона поділилася, що розмовляє із сином про смерть.

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Онкохворий 21-річний Павло тривалий час веде активну боротьбу із саркомою хребців. Такий діагноз лікарі поставили йому в жовтні 2018 року. Його мама Лариса зізналася, що після цього покинула університет, де здобувала другу вищу освіту, навчалася на психолога, адже потрібно було багато часу приділяти синові. Тепер вона намагається говорити з ним про важливі речі, зокрема життя і смерть.

Ми почали говорити про найважливіше – про життя і смерть. Звертаємо увагу на те, що мрії можуть не здійснюватися. Що одним щастить, а іншим – ні. Що він може одужати, а може померти. Похмурі думки не допоможуть. Потрібно сподіватися і вірити, що є рай і пекло. Від нас залежить, де ми проведемо вічність,

– написала Созаєва.

Лариса зізналася, що вчила сина приймати зі стійкістю будь-яку звістку. Він служив військовим і знає, що солдат має бути стійким. Особливо, коли йде на війну, адже не знає, чи повернеться з поля бою живим.

Саркома виявилася для нього цим полем... У мене є книжка під назвою "Розум – поле битви". Саме від розуму залежить, де і в якому місці ми опиняємося – в поразці або виграші. Мені довелося стати генералом у спідниці і своєю стійкістю показати синові, що я йому не дозволю йому бути слабким. У нас вийшов чудовий тандем. Ми в хоспісі. Бій триває!

– наголосила Лариса.