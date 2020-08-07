Младший сын Виктора Павлика умер 7 августа. Информацию о потере распространила бывшая жена артиста Лариса Созаева. Прокомментировал трагическую новость и Виктор Павлик.

На фейсбук-странице он разместил видео с молитвой. К ролику Виктор Павлик добавил лаконичное сообщение, которое растрогало сеть.

Важно 21-летний сын Виктора Павлика умер после борьбы с раком

Покойся с Богом, сынок, ты теперь мой ангел. Аминь,

– написал Виктор Павлик.

Прокомментировала потерю и молодая супруга артиста Екатерина Репьяхова. Девушка в инстаграм-сторис отметила: "Я не знаю, какие слова подобрать. Больно".

Вскорее Екатерина Репьяхова рассказала в сети, что пытается изменить билеты в турнагентстве, чтобы уже ближайшим рейсом вылететь в Украину. На момент смерти Павла Павлика она с мамой отдыхала в городе Свети-Влас, что в Болгарии.

Что известно о смерти сына Виктора Павлика

Впервые о диагнозе сына Виктора Павлика поклонники узнали в октябре 2018 года. На протяжении 2 лет парень боролся с раком позвонка и прошел 18 курсов химиотерапии. В последние месяцы жизни 21-летнего Павла Павлика медики фиксировали резкое ухудшение его состояния. Парень был прикован к коляске и чувствовал боль в руках.

В июне 2020 года сын Виктора Павлика рассказал, что готов прекратить лечение. Парень объяснил, что считает его бесплодным, поэтому не понимает, зачем продолжать это делать. Однако впоследствии Павел все же решил не прекращать бороться с недугом.

7 августа Лариса Созаева объявила, что ее сын умер. Последние дни Павел Павлик провел в хосписе. Мама Павла Павлика опубликовала трогательное детское видео своего отпрыска. На кадрах сын Виктора и Ларисы цитировал молитву. Ролик растрогал сеть, а сотни пользователей сети, среди которых украинские звезды, выразили соболезнования семье.