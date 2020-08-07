Молодший син Віктора Павліка помер 7 серпня. Інформацію про втрату поширила колишня дружина артиста Лариса Созаєва. Прокоментував трагічну новину і Віктор Павлік.

На фейсбук-сторінці він розмістив відео з молитвою. До ролика Віктор Павлік додав лаконічний допис, який зворушив мережу.

Важливо 21-річний син Віктора Павліка помер після боротьби з раком

Спочивай з Богом, синку, ти тепер мій ангел. Амінь,

– написав Віктор Павлік.

Прокоментувала втрату і молода дружина артиста Катерина Реп'яхова. Дівчина в інстаграм-сторіс зазначила: "Я не знаю, які слова підібрати. Боляче".

Згодом Катерина Реп'яхова розповіла у мережі, що намагається змінити квитки в турнагентстві, щоб вже найближчим рейсом вилетіти до України. На час смерті Павла Павліка вона з мамою відпочивала в місті Светий Влас, що в Болгарії.

Що відомо про смерть сина Віктора Павліка

Вперше про діагноз сина Віктора Павліка прихильники дізнались у жовтні 2018 року. Упродовж 2 років хлопець боровся з раком хребців та пройшов 18 курсів хіміотерапії. В останні місяці життя 21-річного Павла Павліка медики фіксували різке погіршення його стану. Хлопець був прикутий до візка та відчував біль у руках.

У червні 2020 року син Віктора Павліка розповів, що готовий припинити лікування. Хлопець пояснив, що вважає його безрезультатним, тому не розуміє, навіщо продовжувати це робити. Однак згодом Павло все ж вирішив не припиняти боротись із недугою.

7 серпня Лариса Созаєва оголосила, що її син помер. Останні дні Павло Павлік провів у хоспісі. Мама Павла Павліка опублікувала зворушливе дитяче відео свого нащадка. На кадрах син Віктора і Лариси цитував молитву. Ролик розчулив мережу, а сотні користувачів мережі, серед яких – українські зірки, висловили співчуття родині.