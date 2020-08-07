З осені 2018 року молодший син Віктора Павліка та Лариси Созаєвої боровся з раком хребців. Однак врятувати хлопця медикам не вдалось: Павло Павлік помер 7 серпня у хоспісі. На трагічну новину відреагували українські зірки.

Реакція українських зірок на смерть Павла Павліка

Вітчизняні зірки масово висловлюють підтримку родині Павліків у фесбуці. Гайтана, Олександр Пономарьов, Анжеліка Рудницька, Олена Мозгова та інші представники шоу-бізнесу прокоментували таку втрату.

Важливо 21-річний син Віктора Павліка помер після боротьби з раком

Олена Мозгова: "Мої співчуття... Страшна втрата. Нічого гіршого і придумати неможливо... Але він пішов у кращий світ і це єдине, що може втішити. Тримайся, дорога Лоро, йому вже легко, а у тебе попереду найважче, – навчитись жити без нього".

Гайтана: "Царство небесне".

Анжеліка Рудницька: "Лора Созаєва написала: "Господь забрав нашого ангела".

Згадую, як з Віктор Павлик зустрічали Лору з пологового будинку з кульками і велетенським зайчиком. Як тримала крихітного Павлика на руках. Як милувалися всі ці роки його вродою і ямочками на щічках. Як святкували ДН і не змовляючись подарували Паші кроликів. Як раділи, коли хлопчик став вищий за тата і маму. Як думали-гадали, ким стане талановитий Паша. Як захоплювалися його поставою у військовому строї. Як дивувалася його ніжності і любові до мами. Як нервували, коли дізналися про хворобу Паші. Як молилися всі ці роки за його одужання… Світла пам'ять нашому хлопчику".

Олександр Пономарьов: "Царство небесне".

Катерина Бужинська: "Плачу. Щирі співчуття".

Що відомо про смерть Павла Павліка

Про смерть 21-річного Павла Павліка розповіла його мама Лариса. У фейсбуці вона опублікувала відео зі ще маленьким сином, де він читає молитву. У дописі Лариса Созаєва оголосила, що її нащадок помер.

Відомо, що Павло Павлік упродовж 2 років боровся з онкохворобою. За цей час він пройшов 18 курсів хіміотерапії і курс променевої терапії. Регулярне обстеження показало, що стан сина Віктора Павліка різко погіршився: його все більше боліли руки, відмовляли пальці, а пересуватись хлопець міг тільки завдяки інвалідній колясці.

У червні 2020 року Павло Павлік заявляв, що хотів припинити лікування, бо воно не дає результату. Однак згодом оголосив, що все ж буде продовжувати боротьбу за життя. Останні дні він провів у хоспісі, де і помер.

Наразі Віктор Павлік прокоментував трагічну новину.

Спочивай з Богом, синку. Ти тепер мій ангел. Амінь, – написав він.

Водночас його нова обраниця Катерина Реп'яхова лаконічно написала в інстаграм-сторіс: "Я не знаю, які слова підібрати. Боляче".