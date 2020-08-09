7 августа ушел из жизни младший сын Виктора Павлика 21-летний Павел. Парень умер после длительной борьбы с раком позвонков. Народному артисту трудно смириться с потерей. В сети певец распространил трогательное видео, снятое в последние дни жизни сына, на котором он вспоминает своего звездного папу.

Несмотря на то, что родители Павла Виктор Павлик и Созаева Лариса развелись и парень остался жить с мамой, папа часто навещал его и всегда поддерживал во время борьбы с раком. Хотя в сети Народный любимец избегал рассказов о больном сыне, после смерти потомка певец показал, какими были последние дни жизни Павла Павлика. Щемящее видео появилось на личной странице музыканта в инстаграме.

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В коротком ролике Виктор Павлик объединил два видео – архивное и то, которое сын записал знаменитому отцу уже во время лечения в хосписе. На одном из них маленький Павел выбежал на сцену на концерте артиста и перед большой публикой сказал в микрофон: "Папа, я тебя люблю". На другом – повторил эту же фразу уже на больничной койке.

"Просто без слов..." – трогательно написал Виктор Павлик.

Напомним, что ранее Виктор Павлик прокомментировал смерть сына и распространил видео с молитвой и лаконичной подписью, которая растрогала сеть: "Покойся с Богом, сынок, ты теперь мой ангел. Аминь". На потерю в семье музыканта отреагировали и его звездные коллеги. Елена Мозговая, Гайтана, Александр Пономарев, Екатерина Бужинская и много других знаменитостей публично выразили соболезнования родителям Павла и его родным. Поклонники Павлика также не остались в стороне от беды кумира и всячески поддерживают его в соцсетях.

Что известно о смерти сына Виктора Павлика

В октябре 2018 года в Павла Павлика диагностировали саркому позвонков. За полтора года он прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Если до мая 2020 года состояние здоровья парня оставалось стабильным, то три месяца назад все изменилось. У больного сына Виктора Павлика начали отказывать пальцы, а впоследствии он передвигался только в коляске.

Парень был готов прекратить борьбу с раком, однако после колоссальной поддержки в сети написал, что готов бороться за жизнь дальше. В конце июля Павел Павлик уже лечился в хосписе, а мать Лариса Созаева часто говорила с сыном о жизни и смерти. 7 августа она объявила о смерти 21-летнего Павла, опубликовав видео, на котором он еще маленьким мальчиком читает молитву.