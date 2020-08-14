Украинский певец Виктор Павлик переживает смерть младшего сына Павла. 21-летний юноша умер от рака позвонков. Сейчас в сети артист опубликовал новое видео, на котором показал, как рос его сын Павел.

Видео появилось в инстаграме Виктора Павлика и сразу же растрогало подписчиков его блога. Артист показал, как менялся его сын Павел с годами. Архивные кадры вместили фото с первых лет и до последних месяцев жизни сына.

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"Кажется, что вчера..." – подписал он видео.

В то же время его бывшая жена Лариса Созаева по-своему переживает потерю сына. Женщина опубликовала сообщение на фейсбук-странице, в котором призвала помочь мальчику, который борется с онкоболезнью.

Что известно о смерти Павла Павлика: кратко

О диагнозе Павла Павлика стало известно в октябре 2018 года. За 2 года лечения сын Виктора Павлика и Ларисы Созаевой прошел 18 курсов химиотерапии, однако это не помогло спасти его жизнь. Парень умер в хосписе 7 августа.

За несколько месяцев до смерти 21-летний Павел хотел прекратить лечение, потому что не видел в нем смысла. Его состояние ухудшалось, он передвигался на инвалидной коляске и жаловался на боль в руках. Однако после поддержки пользователей сети сын Виктора Павлика все же вернулся в больницу.

Похоронили Павла в воскресенье, 9 августа. Церемония прощания прошла в тесном семейном кругу. В то же время украинские звезды выразили соболезнования Виктору Павлику и Ларисе Созаевой в сети.