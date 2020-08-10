7 серпня помер молодший син співака Віктора Павліка Павло. На час смерті хлопцю був 21 рік. Він тривалий час боровся з раком хребців, проте недуга виявилася сильнішою. Артисту важко змиритися з втратою нащадка. У мережі він поширив пісню, слова до якої написав Павло. Зворушливий текст розчулив мережу.

Батьки Павла – Віктор Павлік та Лариса Созаєва розлучилися, проте хвороба сина змусила їх об'єднати свої сили та боротися за його життя. Зірковий татусь часто навідувався до спадкоємця, допомагав йому. Співак уникав розмов про недугу сина, проте після його смерті вирішив поділитися з прихильниками особливими моментами. Зокрема, він вкотре на особистій сторінці у фейсбуці нагадав про пісню, щемливі слова якої написав Павло.

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Віктор написав ніжну мелодію на вірш сина "Почуття – любов". Неймовірно чуттєвий текст розчулив кожного, хто послухав хоча б частину композиції. Павло описав, як людям у сьогоднішньому суспільстві невимовно бракує чистоти почуттів, любові, добра. А Віктор виконав її з такою ніжністю та душевністю, що на очі навертаються сльози, ідуть мурашки по шкірі.

"Вічна пам'ять, синочку! Лети, мій Ангеле!" – чуттєво підписав відео артист.

Нагадаємо, раніше Віктор поширив короткий ролик, у якому об'єднав два відео – архівне та те, яке син записав татусеві в останні дні свого життя, під час лікування в хоспісі. У першій частині ролику видно, який маленький Павло вибіг на сцену на концерті співака і перед багаточисельною публікою сказав у мікрофон "Тату, я тебе люблю". А у другій частині він повторив цю ж фразу, проте вже, лежачи на лікарняному ліжку.

Що відомо про смерть Павла Павліка

У жовтні 2018 року Віктор поділився з прихильниками сумною новиною. У його молодшого сина діагностували саркому хребців. Хлопець боровся з недугою майже два роки. За цей час він пройшов 18 курсів хіміотерапії та курс променевої терапії. Проте у травні цього року лікарі почали фіксувати різке погіршення стану Павла. Тепер він міг пересуватися лише за допомогою інвалідної коляски та відчував нестерпний біль у руках.

21-річний Павло після тривалого безрезультативного лікування був готовий припинити боротьбу з раком. Проте після того, як почав отримувати тисячі повідомлень зі словами підтримки, хлопець вирішив продовжити боротися за життя. Наприкінці липня він відправився в хоспіс, де також перебувала Лариса Созаєва, яка підтримувала сина та не залишала його. 7 серпня жінка повідомила про смерть Павла, опублікувавши ролик, де він, будучи маленьким хлопчиком, читає молитву.