7 августа умер младший сын певца Виктора Павлика Павел. На момент смерти парню был 21 год. Он длительное время боролся с раком позвонков, однако недуг оказался сильнее. Артисту трудно смириться с потерей отпрыска. В сети он распространил песню, слова к которой написал Павел. Трогательный текст растрогал сеть.

Родители Павла – Виктор Павлик и Созаева Лариса развелись, однако болезнь сына заставила их объединить свои силы и бороться за его жизнь. Звездный папа часто наведывался к наследнику, помогал ему. Певец избегал разговоров о болезни сына, однако после его смерти решил поделиться с поклонниками особыми моментами. В частности, он в очередной раз на личной странице в фейсбуке напомнил о песне, щемящие слова которой написал Павел.

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Виктор написал нежную мелодию на стихотворение сына "Чувство – любовь". Невероятно чувственный текст растрогал каждого, кто послушал хотя бы часть композиции. Павел описал, как людям в сегодняшнем обществе не хватает чистоты чувств, любви, добра. А Виктор исполнил ее с такой нежностью и душевностью, что на глаза наворачиваются слезы, идут мурашки по коже.

"Вечная память, сынок! Лети, мой Ангел!"– чувственно подписал видео артист.

Напомним, ранее Виктор распространил короткий ролик, в котором объединил два видео – архивное и то, которое сын записал папины в последние дни своей жизни, во время лечения в хосписе. В первой части ролика видно, какой маленький Павел выбежал на сцену на концерте певца и перед многочисленной публикой сказал в микрофон "Папа, я тебя люблю". А во второй части он повторил эту же фразу, но уже, лежа на больничной койке.

Что известно о смерти Павла Павлика

В октябре 2018 года Виктор поделился с поклонниками печальной новостью. У его младшего сына диагностировали саркому позвонков. Парень боролся с недугом почти два года. За это время он прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Однако в мае этого года врачи начали фиксировать резкое ухудшение состояния Павла. Теперь он мог передвигаться только с помощью инвалидной коляски и чувствовал невыносимую боль в руках.

21-летний Павел после длительного безрезультатного лечения был готов прекратить борьбу с раком. Однако после того, как начал получать тысячи сообщений со словами поддержки, парень решил продолжить бороться за жизнь. В конце июля он отправился в хоспис, где также находилась Созаева Лариса, которая поддерживала сына и не оставляла его. 7 августа женщина сообщила о смерти Павла, опубликовав ролик, где он, будучи маленьким мальчиком, читает молитву.