Чисті піщані пляжі, прозоре мілководдя, що нагадує про закордонні курорти, тепла вода, яка прогрівається до 30 градусів і вище… Все це – Кирилівка, райське місце на узбережжі Азовського моря.

LifeStyle 24 розповість вам як доїхати, де зупинитися, де поїсти, чим зайнятися та що подивитися на цьому курорті.

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Кирилівка розташована за півтори години від Запоріжжя. З одного боку – коса Пересип і Молочний лиман, з іншого – Федотова коса і лиман Сиваш. Азовське море в цій місцині одне з найчистіших. Крім гарної природи та ласкавих морських хвиль Кирилівка потішить дітей та дорослих безліччю розваг за порівняно невисокими цінами. Курортний сезон тут починається ще в травні, високий сезон – в липні, а оксамитовий сезон випадає на серпень.

Як дістатися?

Оскільки у Кирилівці немає залізничної станції, туди найкраще доїхати власним авто.

Якщо ж ви подорожуєте потягом, вам необхідно добратися до станцій в Мелітополі, Дніпрі або Запоріжжі. Між цими містами і Кирилівкою ходять автобуси. Наприклад, від Мелітополя до Кирилівки необхідно їхати півтори години. Всі автобуси приїжджають на автовокзал, а там можна пересісти на маршрутку або таксі, і дістатися потрібної бази відпочинку або готелю.

Купейний квиток на потяг Львів-Мелітополь – від 400 гривень, Київ-Мелітополь – від 450 гривень. Автобус Мелітополь-Кирилівка – від 65 гривень. Купейний квиток на потяг Львів-Дніпро – від 450 гривень, Київ-Дніпро – від 350 гривень. Автобус Дніпро-Кирилівка – від 245 гривень. Купейний квиток на поїзд Львів-Запоріжжя – від 600 гривень, Київ-Запоріжжя – від 550 гривень. Вартість поїздки автобусом Запоріжжя-Кирилівка – від 189 гривень.

Де зупинитися?

Кирилівка складається з двох піщаних кіс – Пересипу і Федотової, а також центру. Можливостей для розміщення безліч: бази відпочинку, пансіонати, санаторії і приватний сектор. Кирилівка налічує безліч варіантів житла саме приватників, оскільки більшість відпочиваючих надають перевагу оренді кімнат або будинків. Найдорожче коштують кімнати, будинки і котеджі в центрі. Якщо ви націлені на відпочинок в Кирилівці з дітьми – то це буде не найкращий район. Приватний сектор Кирилівки, який є старим центром курорту, – ось кращий вибір. Тут в літній сезон номера і кімнати здаються ледь не в кожному дворі. Недорого зняти квартиру на добу у Кирилівці або на більш довгий період можна в Азовському – найвіддаленішому від моря районі курорту, але такий варіант підійде лише при наявності особистого транспорту.

Ось варіанти житла, які підійдуть для будь-якого гаманця.

Готель Тropicanka розташований в центрі Федотової коси на березі моря, має вихід на приватний пляж. Готель пропонує номери різних ціннових категорій і рівнів комфорту – від апартаментів преміум класу з видом на море до найдешевших номерів. До послуг гостей – бар і тераса. Вартість номерів – від 200 гривень, апартаментів – від 1800 гривень.



Готель Тropicanka в Кирилівці / Фото: tropicanka.com

Гостьовий будинок Aleksi розташований у селищі Кирилівка. Апартаменти добре оснащені індивідуальним кондиціонером, Wi-Fi і балконом. На загальній кухні є електрочайник, посудомийна машина і холодильник, а також гості можуть користуватися власною ванною кімнатою. На території помешкання є басейн, сад і місце з обладнанням для барбекю. Для дітей обладнано дитячий ігровий майданчик. Вартість оренди номера на добу – від 450 гривень.

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Готель Promenad розташований на березі Федотової коси, має приватний пляж з шезлонгами. Туристам пропонують 8 категорій номерів – від стандарту до котеджів та шале. Альтернативою морю у штормові дні є великий басейн для дорослих та дітей. Ціна оренди номера – від 800 гривень, котеджа – від 1200 гривень, шале – від 1400 гривень.



Готель Promenad в Кирилівці / Фото: promenad-azov.com

Готель Villa Ray розташований в пляжній зоні на Бірючому острові і, щоб бачити море, не потрібно нікуди ходити, бо помешкання споруджені на самому пляжі. Котеджі та номери обладнані окремими терасами з видом на море, і розраховані від 2 до 6 осіб. Винайняти номер можна від 1100 гривень, котедж – 2600 гривень.



Готель Villa Ray / Фото: bazi-otdiha.com.ua

Де перекусити?

Їжа безумовно не стане для вас проблемою, оскільки, переважно в готелях, є окрема кухня для готування, або до пакету включено комплексне харчування. До того ж у Кирилівці є продуктові ринки і магазини для тих, хто хоче готувати самостійно. Але якщо вам хочеться свіжих гастровражень, то є декілька закладів, які вас не розчарують.

Фанатам фаст-фуду та піци буде максимально комфортно в затишній піцерії "Подкрепіцца". Тут можна зібрати "власну" піцу, або ж замовити з меню готову, також піцерія пропонує страви італійської та американської кухні. Можливе замовлення на винос. А ще ви можете скуштувати суші. Середній чек – від 150 гривень.

Поціновувачам українського колориту буде до смаку ресторан "Будьмо", який розташований в центрі Кирилівки. Інтер'єр зроблений в національному стилі: дерев'яна колиба, плетенні cтоли та крісла, вишиті скатертини та рушники. У меню присутні традиційні ситні українські страви, а також гриль-меню. Середній чек – від 200 гривень.

Одним з найбільш респектабельних і красивих ресторанів у Кирилівці є Villa SanRemo, який розташований на території готелю. Ресторан потішить вас вишуканим інтер'єром та смачними стравами європейської та української кухні. Відвідування лише за попереднім бронюванням по телефону, і передоплатою у 50%. Вартість вечері на одну особу – від 300 гривень.

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Куди піти?

У Кирилівці вам не доведеться сумувати, бо з розвагами тут немає проблем.



Як заведено на морських курортах, а цей не виняток – тут є луна-парк "Адреналін-Шоу". Він розташований на самому початку коси Пересип, на центральній межі Кирилівки. Щовечора тут оживають американські гірки, машинки на автодромі, колесо огляду захитує галасливі компанії, люди скачуть на батутах і тарзанках, а наймолодших відправляють кататися на лебедях. Атракціони поділені на три категорії: дитячі, дорослі та екстремальні. Вартість квитків на атракціони – від 50 гривень до 90 гривень.



Луна-парк "Адреналін-Шоу" в Кирилівці / Фото: kirillovka.ks.ua



Також є аквапарк "Острів скарбів" – найбільший в Україні. Тут споруджено понад 30 різних атракціонів для дорослих і дітей. Аквапарк розташований у центрі Кирилівки й займає майже 60 тисяч квадратних метрів. Тут є 8 басейнів, 16 дитячих атракціонів, 18 дорослих, а ще на території працює 5 кав'ярень. Ціна на повний день – 590 гривень за дорослого, за дитину – 570 гривень.

Для дітей ще є дельфінарій "Оскар". Тут живуть і виступають чорноморські дельфіни-афаліни і морські котики. Окрім захопливого шоу, ви можете поплавати та зробити фото з дельфінами. Також на території є акваріум з рибками й дзеркальний лабіринт. Вартість квитка – 220 гривень; 5 хвилин плавання з дельфіном – 1350 гривень, 10 хвилин – 2050 гривень; фото – 200 гривень.

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А на Федотовій косі, прямо на Утлюцькому лимані, працює клуб віндсерфінгу і кайтсерфінгу. Тут можна замовити заняття, освоїти цей вид спорту разом з індивідуальним тренером та повправлятися в екстремальному катанні на воді. Навчання віндсерфінгу буде коштувати 600 гривень за годину, а прокат дошки та вітрила – 300-400 гривень за годину. Година заняття з інструктором з кайтсерфінгу – від 1000 гривень, прокат кайтборда – 1000 гривень за добу.



Клуб віндсерфінгу і кайтсерфінгу в Кирилівці / Фото: windrider.com.ua

Що побачити у Кирилівці?

Якщо ви не хочете обмежувати своє дозвілля пляжним релаксом і шукаєте інші способи відпочити, то варто відвідати цікаві місця курорту, які вразять вас. Головне – поїдьте на всі коси й лимани. Зокрема, Молочний, Утлюцький та Сиваський лиман. Також ви можете відвідати заповідник Асканія-Нова.

Утлюцький лиман – один з найвідоміших на Азовському морі. У 1996 році йому присвоїли статус комплексної пам'ятки природи. Довжина лиману становить 45 кілометрів, а максимальна ширина – 20 кілометрів, глибина – досягає 3,5 метрів. З одного боку берег лимана обривчастий, з іншого – пологий. Особливістю є те, що на його території є затонуле судно. Звісно, треба пам'ятати про лікувальні грязі, які допомагають покращити здоров'я людям з проблемами органів дихання, гінекологічною та периферійною нервовою системами. Тут майже завжди гарна погода – 22-30 градусів тепла, тому купатися можна навіть в невеликий шторм. Хоча, туристи вважають, що це швидше лагуна, ніж лиман.



Утлюцький лиман в Кирилівці / Фото: "Вікіпедія"

Молочний лиман – одна з водойм акваторії Азовського моря. Названий він так завдяки однойменній річці, що несе свої води до лиману, а з морем пов'язаний протокою, що викопана людьми. Цікаво, що лиман – це природне диво, тому він включений до переліку водно-болотних угідь України, що мають міжнародне значення. Головна роль лиману – оздоровлення людей. Тут можна побачити не тільки звичних птахів місцевості, але й таких, що занесені у Червону книгу. Ця місцина створена для відпочинку. Сюди їдуть за спокоєм та лікувальною водою. Проте, останніми роками рівень води в лимані катастрофічно падає, тому його рятують всіма способами. У 2018 році промоїну Молочного лиману прочистили для нересту піленгаса.



Молочний лиман в Кирилівці / Фото: "Вікіпедія"

Озеро-лиман Сиваш – це мілководний залив Азовського моря. Це природна межа між Херсонською областю та Кримським півостровом. Площа озера складає 2560 квадратних кілометрів, максимальна глибина – 3 метри. Через те, що глибина невелика, його води сильно прогріваються і з'являється гнилий запах, саме тому є ще одна назва – Гниле море. Тутешні грязі і солі здатні позбавити багатьох хвороб. Цікавий рожевий колір озеро має завдяки бактерії Дуналіеллі Солоноводній, які єдині виживають у солоній воді. Оскільки конкуренції у водоростей немає, то вони розмножуються у величезній кількості і забарвлюють воду в екзотичний колір.



Озеро-лиман Сиваш / Фото: arabatka.in.ua

У двох годинах їзди від Кирилівки розкинувся величезний заповідник Асканія-Нова, в якому мешкають понад 1000 видів тварин, 70 видів птахів та більше 400 видів рослин. Заповідник відрізняється від інших тим, що на його території, окрім місцевих видів дикої фауни, прижилися рідкісні тварини, які були привезені не тільки з Європи та Азії, а й з Африки, Австралії та Америки. Зебри, американські верблюди, індійські та африканські антилопи, олені, страуси. В степу пасуться лами, шотландські поні, дикі коні-тарпани та інші. Одним з найунікальніших видів заповідника є сайгаки – древні копитні, ровесники мамонтів. Ціна екскурсії по заповіднику для дорослого – 350 гривень, а для дитини – 300 грн.



Заповідник Асканія-Нова / Фото: ua.igotoworld.com

Приємного відпочинку!

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Автор: Марта Касіянчук