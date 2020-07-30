Чистые песчаные пляжи, прозрачное мелководье, что напоминает о заграничных курортах, теплая вода, которая прогревается до 30 градусов и выше... Все это – Кирилловка, райское место на побережье Азовского моря.

LifeStyle 24 расскажет вам как доехать, где остановиться, где поесть, чем заняться и что посмотреть на этом курорте.

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Кирилловка расположена в полторе часа от Запорожья. С одной стороны – коса Пересыпь и Молочный лиман, с другой – Федотова коса и лиман Сиваш. Азовское море в этом месте одно из самых чистых. Кроме красивой природы и ласковых морских волн Кирилловка порадует детей и взрослых множеством развлечений по сравнительно невысоким ценам. Курортный сезон здесь начинается еще в мае, высокий сезон – в июле, а бархатный сезон выпадает на август.

Как добраться?

Поскольку в Кирилловке нет железнодорожной станции, туда лучше доехать на собственным авто.

Если же вы путешествуете на поезде, вам необходимо добраться до станций в Мелитополе, Днепре или Запорожье. Между этими городами и Кирилловкой ходят автобусы. Например, от Мелитополя до Кирилловки необходимо ехать полтора часа. Все автобусы приезжают на автовокзал, а там можно пересесть на маршрутку или такси, и добраться до нужной базы отдыха или гостиницы.

Купейный билет на поезд Львов-Мелитополь – от 400 гривен, Киев-Мелитополь – от 450 гривен. Автобус Мелитополь-Кирилловка – от 65 гривен. Купейный билет на поезд Львов-Днепр – от 450 гривен, Киев-Днепр – от 350 гривен. Автобус Днепр-Кирилловка – от 245 гривен. Купейный билет на поезд Львов-Запорожье – от 600 гривен, Киев-Запорожье – от 550 гривен. Стоимость поездки на автобусе Запорожье-Кирилловка – от 189 гривен.

Где остановиться?

Кирилловка состоит из двух песчаных кос – Пересыпи и Федотовой, а также центра. Возможностей для размещения множество: базы отдыха, пансионаты, санатории и частный сектор. Кирилловка насчитывает множество вариантов жилья именно частников, поскольку большинство отдыхающих предпочитают аренду комнат или домов. Дороже всего стоят комнаты, дома и коттеджи в центре. Если вы нацелены на отдых в Кирилловке с детьми – это будет не самый лучший район. Частный сектор Кирилловки, который является старейшим центром курорта, – вот лучший выбор. Здесь в летний сезон номера и комнаты сдаются едва ли не в каждом дворе. Недорого снять квартиру на сутки в Кирилловке или на более долгий период можно в Азовском – самом отдаленном от моря районе курорта, но такой вариант подойдет только при наличии личного транспорта.

Вот варианты жилья, которые подойдут для любого кошелька.

Отель Тropicanka расположен в центре Федотовой косы на берегу моря, имеет выход на частный пляж. Отель предлагает номера различных ценовых категорий и уровней комфорта – от апартаментов премиум класса с видом на море до самых дешевых номеров. К услугам гостей – бар и терраса. Стоимость номеров – от 200 гривен, апартаментов – от 1800 гривен.



Отель Тropicanka в Кирилловке / Фото: tropicanka.com

Гостевой дом Aleksi расположен в поселке Кирилловка. Апартаменты хорошо оснащены индивидуальным кондиционером, Wi-Fi и балконом. На общей кухне есть электрочайник, посудомоечная машина и холодильник, а также гости могут пользоваться собственной ванной комнатой. На территории помещения есть бассейн, сад и место с оборудованием для барбекю. Для детей оборудована детская игровая площадка. Стоимость аренды номера в сутки – от 450 гривен.

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Отель Promenad расположен на берегу Федотовой косы, имеет частный пляж с шезлонгами. Туристам предлагают 8 категорий номеров – от стандарта до коттеджей и шале. Альтернативой морю в штормовые дни есть большой бассейн для взрослых и детей. Цена аренды номера – от 800 гривен, коттеджа – от 1200 гривен, шале – от 1400 гривен.



Отель Promenad в Кирилловке / Фото: promenad-azov.com

Отель Villa Ray расположен в пляжной зоне на Бирючем острове и, чтобы видеть море, не нужно никуда ходить, потому что жилища построены на самом пляже. Коттеджи и номера оборудованы отдельными террасами с видом на море, и рассчитаны от 2 до 6 человек. Снять номер можно от 1100 гривен, коттедж – 2600 гривен.



Отель Villa Ray / Фото: bazi-otdiha.com.ua

Где перекусить?

Еда определенно не станет для вас проблемой, поскольку, в основном в гостиницах, есть отдельная кухня для приготовления или в пакет включено комплексное питание. К тому же в Кирилловке есть продуктовые рынки и магазины для тех, кто хочет готовить самостоятельно. Но если вам хочется свежих гастро впечатлений, то есть несколько заведений, которые вас не разочаруют.

Фанатам фаст-фуда и пиццы будет максимально комфортно в уютной пиццерии "ПодкреПицца". Здесь можно собрать "свою" пиццу, или же заказать из меню готовую, также пиццерия предлагает блюда итальянской и американской кухни. Возможен заказ на вынос. А еще вы можете попробовать суши. Средний чек – от 150 гривен.

Ценителям украинского колорита придется по вкусу ресторан "Будьмо", который расположен в центре Кирилловки. Интерьер сделан в национальном стиле: деревянная хижина, плетенные столы и кресла, вышитые скатерти и полотенца. В меню присутствуют традиционные сытные украинские блюда, а также гриль-меню. Средний чек – от 200 гривен.

Одним из самых респектабельных и красивых ресторанов в Кирилловке является Villa SanRemo, который расположен на территории отеля. Ресторан порадует вас изысканным интерьером и вкусными блюдами европейской и украинской кухни. Посещение только по предварительному бронированию по телефону, и предоплатой в 50%. Стоимость ужина на одного человека – от 300 гривен.

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Куда пойти?

В Кирилловке вам не придется скучать, потому что с развлечениями здесь нет проблем.

Как водится на морских курортах, а этот не исключение – здесь есть луна-парк "Адреналин-шоу". Он расположен в самом начале косы Пересыпь, на центральной границе Кирилловки. Каждый вечер здесь оживают американские горки, машинки на автодроме, колесо обозрения укачивает шумные компании, люди скачут на батутах и ​​тарзанках, а молодых отправляют кататься на лебедях. Аттракционы разделены на три категории: детские, взрослые и экстремальные. Стоимость билетов на аттракционы – от 50 гривен до 90 гривен.



Луна-парк "Адреналин-шоу" в Кирилловке / Фото: kirillovka.ks.ua

Также есть аквапарк "Остров сокровищ" – крупнейший в Украине. Здесь построено более 30 различных аттракционов для взрослых и детей. Аквапарк расположен в центре Кирилловки и занимает почти 60 тысяч квадратных метров. Здесь есть 8 бассейнов, 16 детских аттракционов, 18 взрослых, а еще на территории работает 5 кофеен. На полный день – 590 гривен за взрослого, за ребенка – 570 гривен.

Для детей еще дельфинарий "Оскар". Здесь живут и выступают черноморские дельфины-афалины и морские котики. Кроме захватывающего шоу, вы можете поплавать и сделать фото с дельфинами. Также на территории есть аквариум с рыбками и зеркальный лабиринт. Стоимость билета – 220 гривен; 5 минут плавания с дельфином – 1350 гривен, 10 минут – 2050 гривен; фото – 200 гривен.

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А на Федотовой косе, прямо на Утлюкском лимане, работает клуб виндсерфинга и кайтсерфинга. Здесь можно заказать занятия, освоить этот вид спорта вместе с индивидуальным тренером и поупражняться в экстремальном катании на воде. Обучение виндсерфингу будет стоить 600 гривен в час, а прокат доски и паруса – 300-400 гривен в час. Час занятия с инструктором по кайтсерфингу – от 1000 гривен, прокат кайтборда – 1000 гривен в сутки.



Клуб виндсерфинга и кайтсерфинга в Кирилловке / Фото: windrider.com.ua

Что посмотреть в Кирилловке?

Если вы не хотите ограничивать свой досуг пляжным релаксом и ищете другие способы отдохнуть, то стоит посетить интересные места курорта, которые поразят вас. Главное – съездите на все косы и лиманы. В частности, Молочный, Утлютский и Сивашский лиманы. Также вы можете посетить заповедник Аскания-Нова.

Утлюкский лиман – один из самых известных на Азовском море. В 1996 году ему присвоили статус комплексного памятника природы. Длина лимана составляет 45 километров, а максимальная ширина – 20 километров, глубина – достигает 3,5 метра. С одной стороны берег лимана обрывистый, с другой – пологий. Особенностью является то, что на его территории есть затонувшее судно. Конечно, надо помнить о лечебных грязях, которые помогают улучшить здоровье людям с проблемами органов дыхания, гинекологической и периферийной нервной системами. Здесь почти всегда хорошая погода – 22-30 градусов тепла, поэтому купаться можно даже в небольшой шторм. Хотя, туристы считают, что это скорее лагуна, чем лиман.



Утлюкский лиман в Кирилловке / Фото: "Википедия"

Молочный лиман – один из водоемов акватории Азовского моря. Назван он так благодаря одноименной реке, несущей свои воды в лиман, а с морем связан проливом, который выкопан людьми. Интересно, что лиман – это природное чудо, поэтому он включен в перечень водно-болотных угодий Украины, имеющих международное значение. Главная роль лимана – оздоровление людей. Здесь можно увидеть не только привычных птиц местности, но и таких, которые занесены в Красную книгу. Это место создано для отдыха. Сюда едут за спокойствием и лечебной водой. Однако, в последние годы уровень воды в лимане катастрофически падает, поэтому его спасают всеми способами. В 2018 году промоину Молочного лимана прочистили для нереста пиленгаса.



Молочный лиман в Кирилловке / Фото: "Википедия"

Озеро-лиман Сиваш – это мелководный залив Азовского моря. Это естественная граница между Херсонской областью и Крымским полуостровом. Площадь озера составляет 2560 квадратных километров, максимальная глубина – 3 метра. Так как глубина небольшая, его воды сильно прогреваются и появляется гнилой запах, поэтому есть еще одно название – Гнилое море. Здешние грязи и соли способны избавить от многих болезней. Интересный розовый цвет озеро имеет благодаря бактерии Дуналиелле Солоноводной, которые единственные выживают в соленой воде. Поскольку конкуренции у водорослей нет, то они размножаются в огромном количестве и окрашивают воду в экзотический цвет.



Озеро-лиман Сиваш / Фото: arabatka.in.ua

В двух часах езды от Кирилловки раскинулся огромный заповедник Аскания-Нова, в котором обитают более 1000 видов животных, 70 видов птиц и более 400 видов растений. Заповедник отличается от других тем, что на его территории, кроме местных видов дикой фауны, прижились редкие животные, привезенные не только из Европы и Азии, но и из Африки, Австралии и Америки. Зебры, американские верблюды, индийские и африканские антилопы, олени, страусы. В степи пасутся ламы, шотландские пони, дикие лошади-тарпаны и другие. Одним из самых уникальных видов заповедника является сайгаки – древние копытные, ровесники мамонтов. Цена экскурсии по заповеднику для взрослого – 350 гривен, а для ребенка – 300 грн.



Заповедник Аскания-Нова / Фото: ua.igotoworld.com

Приятного отдыха!

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Автор: Марта Касиянчук