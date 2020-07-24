В Украине есть два моря и десятки поселков и городов, где можно организовать прекрасный летний отдых, но именно Бердянск считается одним из самых популярных.

Журналисты 24 канала предлагают вам узнать приморский городок, сочетающий в себе уют небольших курортных поселков и комфорт городской жизни.

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Город-курорт Бердянск – на юге Запорожской области, омывает Азовское море, являющееся самым мелким в мире. Его средняя глубина – 8 метров. Ежегодно сюда приезжает несколько тысяч туристов не только из Украины, но и из-за рубежа. Чистый воздух, теплое Азовское море, золотые песчаные пляжи и, конечно же, уникальная в своем роде Бердянская коса – это далеко не все факторы, которые привлекают любителей хорошего семейного отдыха в Бердянске.

Как доехать?

В Бердянск курсирует немало поездов из разных уголков Украины. Из Львова поезда курсируют только по нечетным числам. Поэтому о билетах нужно позаботиться заранее. Купейный билет из Львова – от 390 гривен, а из Киева – от 565 гривен.

Также можно добраться курорта на собственном автомобиле: 800 километров преимущественно неплохой дороги, если ехать через Лубны (Полтавщина) или Новомосковск (Днепропетровщина), а не через Кременчуг вдоль Днепра. В разгар сезона можно добраться и рейсовым автобусом. Такая поездка в одну сторону будет стоить из Киева от 500 гривен, а из Львова – от 600 гривен.

Или же вы можете воспользоваться услугами Bla-Bla-Car. Водители просят за поездку в одну сторону из Киева – 400 гривен, и из Львова – от 900 гривен.

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Где поселиться?

Комнаты, квартиры, номера, дома, коттеджи, гостиницы и санатории – выбор жилья для отдыха в Бердянске рассчитан на любой вкус, все зависит от ваших требований к уровню комфорта и размера вашего кошелька.



Отдых в Бердянске 2020 / Фото: Кирилловка.Укр

Если говорить о бюджетных вариантах, то в среднем цена стартует от 100 гривен с человека в сутки, но в некоторых случаях можно сторговаться, иногда турист платит только 80 гривен за ночь. Преимущественно владельцы жилья готовы пойти на уступки, если отдыхающие остаются хотя бы на 7 дней.

Что касается элитного отдыха, то отели с высоким статусом выставляют и соответствующие цены. Люкс и полулюкс с завтраками обойдутся от 1100 гривен в сутки, а стандарт и эконом – в пределах 500-700 гривен.

Где поесть?

Одним из самых актуальных вопросов среди отдыхающих является стоимость продуктов и меню в столовых, кафе и ресторанах. Можно сказать смело, что Бердянск в этом плане, доступный для всех, здесь не завышают цены как на соседних курортах.

Средний чек комплексного обеда в столовой составляет 80 гривен. А вот в летнем кафе такие же блюда обойдутся от 150 гривен. Что касается ресторанов и заведений с фирменными блюдами и авторской кухней, то нужно ориентироваться от 300 гривен.



Гриль-бар "Рыбная таверна" в Бердянське / Фото: tripadvisor.ru

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Куда пойти?

Инфраструктура города развита очень хорошо, потому выбора здесь на любой вкус. Кроме пляжей и развлечений, которые находятся на территории отелей, баз отдыха и санаториев, вы можете рассмотреть и другие варианты, которые не разочаруют вас. Среди самых популярных мест посещения в Бердянске туристы отмечают аквапарк, зоопарк, дельфинарий и луна-парк.

Аквапарк "Акваленд" ("Мыс доброй Надежды") является одним из крупнейших в Европе, его общая площадь занимает почти 50 тысяч квадратных метров. В аквапарке расположены 3 бассейна с пресной водой. Здесь работают как детские горки так и те, что построены исключительно для взрослых. Самая большая высота спуска около 15 метров, а длина 180 метров. Для самых маленьких посетителей есть ежедневные развлекательные программы с аниматорами.

На целый день для взрослого – 580 гривен, для ребенка – 560 гривен.

Одним из лучших зоопарков Украины считается "Сафари". Здесь обитает более 80 видов животных, некоторые из них на грани исчезновения. Здесь вы сможете увидеть уссурийских тигров, амурских леопардов, африканских зебр и страусов, редких карликовых пони аппалуза и других зверей.

Стоимость взрослого билета – 200 гривен, детского – 150 гривен.

Дельфинарий "Немо" входит в состав Международной сети культурно-оздоровительных комплексов. Кроме ежедневных шоу, здесь проводятся сеансы дельфинотерапии, популярного вида анималотерапии, которая помогает детям с ограничениями возможностями. Также в дельфинарии можно поплавать с обитателями подводного мира.

Цена билета на спектакль 250 гривен, детям до 5 лет вход бесплатный; 5 минут плавания с дельфином – 2500 гривен.



Дельфинарий "Немо" в Бердянське / Фото: nemoberdyansk.com

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Кроме этого, гости города могут прекрасно провести время в луна-парке на Приморской площади, посетить множество аттракционов, или увидеть город с колеса обозрения, расположенного на набережной. Стоимость одного круга – 70 гривен.

Что увидеть?

В Бердянске есть немало красивых и живописных мест, которые стоит увидеть собственными глазами. Чаще всего в свой маршрут туристы вносят Бердянске косу, остров Дзендзик, Нижний маяк, Солнечные часы и Сладкий лиман.

Жемчужиной города является Бердянская коса, которая расположена на севере Азовского моря, длиной 20 километров. С западной стороны – открытое море и пляжи, с восточной – мелководье, камыши, острова и соленые озера ... Уникальность Бердянской косы заключается в удивительном сочетании цивилизации с первозданной природой. В последнее время на косе строятся новые современные отели и реконструируются старые базы отдыха, но в то же время здесь находится первозданный природный ландшафт.



Бердянская коса / Фото: berdyansk.travel

Окраиной Бердянской косы является не менее посещаемое туристами место – остров Дзендзик. Благодаря ему, часть территории косы объявлена ​​заповедной зоной и охраняется законом. Особенностью острова Дзендзик является то, что возле него в водах моря практически никогда не образуются волны. Если сравнить со всем побережьем, то его вода самая прозрачная. Также здесь обосновался большой рыбацкий поселок с 70-ю видами рыб. Кроме этого, на острове гнездятся редкие виды птиц и можно увидеть даже дельфинов. Однако, приближаться близко запрещено, разве что на катере или яхте, пришвартовавшись к пирсу.



Остров Дзендзик возле Бердянска/ Фото: brd.ua



Флора и фауна на острове Дзендзик / Фото: berdyansk.travel

Нижний бердянский маяк является одним из старейших сооружений на территории курорта. Он расположен на южной оконечности косы и выполняет вспомогательную функции для морских судов. Его высота достигает 23 метров, а паровой гудок работает до сих пор. Внешне за 178 лет маяк практически не изменился, но из-за необходимости построили еще Верхний маяк, который освещает дорогу судам.



Нижний бердянский маяк / Instagram / @berdyansk.city



Верхний маяк в Бердянске / Фото: berdyansk.travel

Солнечные часы в Бердянске названы одним из крупнейших хронометров такого рода во всей Европе. Это бетонный циферблат с мраморными плитами диаметром 6 метров, длина стрелки – 3 метра 30 сантиметров, высота – 2 метра 60 сантиметров. Идея местного жителя Виктора Закарлюка положила начало работе еще в 2001 году. Часы предназначены показывать настоящий местное солнечное время – время, соответствующее географическому меридиану местности.



Солнечные часы в Бердянске / Фото: myberdyansk.at.ua

За околицей Бердянска, где в Азовское море впадает река Берда, в ее правобережной пойменной части расположено урочище Сладкий лиман, который объявлен памятником природы. Его площадь составляет 25 гектаров. Территория наполнена пресными и солоноватыми озерами, богатой растительностью, множеством различных зверей. Рядом с лиманом расположены лечебные грязи, которые наполнены хлоридом натрия и большим количеством сульфатов, поэтому от такого состава вода имеет слегка сероватый цвет. Также здесь можно встретить представителей флоры и фауны, которые занесены в Красную книгу Украины и охраняются законом.



Урочище Сладкий лиман в Бердянске / Фото: restlib.com.ua

В целом город Бердянск интересный и познавательный. Приезжайте сюда, чтобы забыть о суете и трудностях!

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Автор: Марта Касиянчук