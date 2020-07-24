В Україні є два моря і десятки селищ та міст, де можна організувати прекрасний літній відпочинок, але саме Бердянськ вважається одним з найпопулярніших.

Журналісти 24 каналу пропонують вам дізнатися про приморське містечко, що поєднує в собі затишок невеликих курортних селищ і комфорт міського життя.

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Місто-курорт Бердянськ – на півдні Запорізької області, омиває Азовське море, яке є наймілкішим у світі. Його середня глибина – 8 метрів. Щороку сюди приїжджає декілька тисяч туристів не лише з України, але й з-за кордону. Чисте повітря, тепле Азовське море, золоті піщані пляжі і, звичайно ж, унікальна в своєму роді Бердянська коса – це далеко не всі чинники, які зацікавлюють любителів гарного сімейного відпочинку в Бердянську.

Як доїхати?

До Бердянська курсує чимало потягів з різних куточків України. Зі Львова потяги курсують лише по непарних числах. Тому про квитки потрібно потурбуватися заздалегідь. Купейний квиток зі Львова – від 390 гривень, а з Києва – від 565 гривень.

Також можна дістатися курорту на власному авто: 800 кілометрів переважно непоганої дороги, якщо їхати через Лубни (Полтавщина) або Новомосковськ (Дніпропетровщина), а не через Кременчук попри Дніпро. В розпал сезону можна добратися і рейсовим автобусом. Така поїздка в один бік коштуватиме з Києва від 500 гривень, а зі Львова – від 600 гривень.

Або ж ви можете скористатися послугами Bla-Bla-Car. Водії просять за поїздку в один бік з Києва – 400 гривень, і зі Львова – від 900 гривень.

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Де поселитися?

Кімнати, квартири, номера, будинки, котеджі, готелі й санаторії – вибір житла для відпочинку у Бердянську розрахований на будь-який смак, все залежить від ваших вимог до рівня комфорту і розміру вашого гаманця.



Відпочинок у Бердянську 2020 / Фото: Кирриловка.Укр

Якщо говорити про бюджетні варіанти, то в середньому ціна стартує від 100 гривень з особи за добу, але в деяких випадках можна сторгуватися, інколи турист платить лише 80 гривень за ніч. Переважно власники житла готові піти на поступки, якщо відпочиваючі залишаються хоча б на 7 днів.

Що стосується елітного відпочинку, то готелі з високим статусом виставляють й відповідні ціни. Люкс і напівлюкс зі сніданками обійдеться від 1100 гривень за добу, а стандарт і економ – в межах 500-700 гривень.

Де поїсти?

Одним з найактуальніших питань серед відпочиваючих є вартість продуктів і меню в їдальнях, кафе та ресторанах. Можна сказати сміливо, що Бердянськ у цьому плані, доступний для всіх, тут не завищують ціни як на сусідніх курортах.

Середній чек комплексного обіду в їдальні становить 80 гривень. А ось в літньому кафе такі ж страви обійдуться від 150 гривень. Що стосується ресторанів і закладів з фірмовими стравами та авторською кухнею, то потрібно орієнтуватися від 300 гривень.



Гриль-бар "Рыбная таверна" у Бердянську / Фото: tripadvisor.ru

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Куди піти?

Інфраструктура міста розвинена дуже добре, тому вибору тут досхочу. Окрім пляжів і розваг, які перебувають на території готелів, баз відпочинку і санаторіїв, ви можете розглянути й інші варіанти, які не розчарують вас. Серед найпопулярніших місць відвідування у Бердянську туристи відзначають аквапарк, зоопарк, дельфінарій і луна-парк.

Аквапарк "Акваленд" ("Мис доброї Надії") є одним з найбільших в Європі, його загальна площа займає майже 50 тисяч квадратних метрів. В аквапарку розташовані 3 басейни з прісною водою. Тут працюють як дитячі гірки так і ті, що споруджені винятково для дорослих. Найбільша висота спуску близько 15 метрів, а довжина 180 метрів. Для найменших відвідувачів є щоденні розважальні програми з аніматорами.

Ціна на цілий день для дорослого – 580 гривень, для дитини – 560 гривень.

Одним з найкращих зоопарків України вважається "Сафарі". Тут мешкає понад 80 видів тварин, деякі з них на межі зникнення. Тут ви зможете побачити уссурійських тигрів, амурських леопардів, африканських зебр та страусів, рідкісних карликових поні аппалуза та інших звірів.

Вартість дорослого квитка – 200 гривень, дитячого – 150 гривень.

Дельфінарій "Немо" входить до складу Міжнародної мережі культурно-оздоровчих комплексів. Окрім щоденних шоу, тут проводяться сеанси дельфінотерапії, найпопулярнішого виду анімалотерапії, яка допомагає дітям з обмеженнями можливостями. Також в дельфінарії можна поплавати з мешканцями підводного світу.

Ціна квитка на виставу 250 гривень, дітям до 5 років вхід безкоштовний; 5 хвилин плавання з дельфіном – 2500 гривень.



Дельфінарій "Немо" у Бердянську / Фото: nemoberdyansk.com

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Крім цього, гості міста можуть чудово провести час в луна-парку на Приморській площі, відвідати безліч атракціонів, або ж побачити місто з колеса огляду, що розташоване на набережній. Вартість одного кола – 70 гривень.

Що побачити?

У Бердянську є чимало красивих та мальовничих місць, які варто побачити на власні очі. Найчастіше у свій маршрут туристи вносять Бердянську косу, острів Дзендзик, Нижній маяк, Сонячний годинник і Солодкий лиман.

Перлиною міста є Бердянська коса, яка розташована на півночі Азовського моря, довжиною 20 кілометрів. Із західної сторони – відкрите море та пляжі, зі східної – мілководдя, очерети, острови та солоні озера... Унікальність Бердянської коси полягає у дивовижному поєднанні цивілізації з первозданною природою. Останнім часом на косі будуються нові сучасні готелі та реконструюються старі бази відпочинку, але у той же час тут зберігається первозданний природний ландшафт.



Бердянська коса / Фото: berdyansk.travel

Околицею Бердянської коси є не менш відвідуване туристами місце – острів Дзендзик. Завдяки ньому, частина території коси оголошена заповідною зоною і охороняється законом. Особливістю острова Дзендзик є те, що біля нього у водах моря практично ніколи не утворюються хвилі. Якщо порівняти з усім узбережжям, то його вода найпрозоріша. Також тут влаштувалося велике рибальське селище із 70-ма видами риб. Окрім цього, на острові гніздяться рідкісні види птахів і можна побачити навіть дельфінів. Проте, наближатися близько заборонено, хіба що на катері чи яхті, пришвартувавшись до пірсу.



Острів Дзендзик біля Бердянська / Фото: brd.ua



Флора і фауна на острові Дзендзик / Фото: berdyansk.travel

Нижній бердянський маяк є одним із найстаріших споруджень на території курорту. Він розташований на південному краю коси і виконує допоміжну функції для морських суден. Його висота сягає 23 метрів, а паровий гудок працює досі. Зовні за 178 років маяк практично не змінився, але через необхідність спорудили ще Верхній маяк, який освітлює дорогу суднам.



Нижній бердянський маяк / Instagram / @berdyansk.city



Верхній маяк в Бердянську / Фото: berdyansk.travel

Сонячний годинник у Бердянську названий одним з найбільших хронометрів такого роду у всій Європі. Це бетонний циферблат з мармуровими плитами діаметром 6 метрів, довжина стрілки – 3 метри 30 сантиметрів, висота – 2 метри 60 сантиметрів. Ідея місцевого жителя Віктора Закарлюка поклала початок роботі ще у 2001 році. Годинник призначений показувати справжній місцевий сонячний час – час, що відповідає географічному меридіану місцевості.



Сонячний годинник у Бердянську / Фото: myberdyansk.at.ua

За околицею Бердянська, де в Азовське море впадає річка Берда, в її правобережній заплавній частині розташоване урочище Солодкий лиман, що оголошений пам'яткою природи. Його площа становить 25 гектарів. Територія наповнена прісними і солонуватими озерами, багатою рослинністю, безліччю різних звірів. Поруч з лиманом розташовані лікувальні грязі, які наповнені хлоридом натрію і великою кількістю сульфатів, тому від такого складу вода має злегка сіруватий колір. Також тут можна зустріти представників флори і фауни, які занесені до Червоної книги України і охороняються законом.



Урочище Солодкий лиман у Бердянську / Фото: restlib.com.ua

В цілому місто Бердянськ цікаве та пізнавальне. Приїжджайте сюди, щоб забути про метушню і труднощі!

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Автор: Марта Касіянчук