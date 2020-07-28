Превосходным решением для летнего отпуска будет путешествие на Азовское море, где хорошо отдыхать с детьми, поскольку это самое мелкое море в Европе, а это значит, что оно быстро прогревается, а также там есть замечательные песчаные пляжи. Побережье Азовщины популярно, но Белосарайская коса возле Мелекино – является чем-то неизвестным для туристов, в отличие от Федотовой косы в Кирилловке.

LifeStyle 24 решил исправить эту ситуацию и поделиться информацией о здешнем отдыхе.

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Курортный поселок Белосарайская коса в Донецкой области расположен на одноименной песчаной косе, которая выходит в открытое Азовское море на 14 километров. Это в 25 километрах к западу от Мариуполя. Белосарайскую косу называют островом средиземноморской флоры и фауны, поскольку с 1995 года она является ландшафтным заказником АН Украины. Во время отдыха на косе туристы могут наслаждаться единением с заповедной природой. Здесь оптимальная экологическая ситуация, прекрасные пейзажи, редкие животные и растения, а главное – умиротворенная атмосфера, которая создает впечатление, что это одно из немногих райских мест на Земле.

Как доехать?

Добраться до Белосарайской Косы на самом деле не очень сложно. Поскольку село расположено в 25 километрах к западу от Мариуполя, добраться туда удобнее всего из Мариуполя на автобусе или собственном авто, дорога займет от 30 до 60 минут. В Мариуполь можно доехать на поезде. Стоимость купейного билета Львов-Мариуполь – от 500 гривен, Киев-Мариуполь – от 450 гривен. Автобус Мариуполь-Белосарайская коса – 68 гривен.

Также ваш маршрут может простираться через Мелитополь или Запорожье, но оттуда в автобусе придется провести не менее 2,5 часа до Белосарайской косы. Купейный билет на поезд Львов-Мелитополь – от 400 гривен, Киев-Мелитополь – от 450 гривен. Автобус Мелитополь-Белосарайская коса – от 200 гривен.

Купейный билет на поезд Львов-Запорожье – от 600 гривен, Киев-Запорожье – от 550 гривен. Стоимость поездки на автобусе Запорожье-Белосарайская коса – от 350 гривен.



Белосарайская коса 2020 / Фото: doba.ua

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Где остановиться?

Среди наиболее распространенных вариантов жилья на Белосарайской косе частные гостевые дома и мини-гостиницы. Также есть пансионаты, виллы, коттеджи и несколько баз отдыха. Все помещения сосредоточены на двух основных улицах вдоль линии моря. Цены на жилье варьируются в зависимости от уровня предоставляемых услуг и близости пляжа. Бюджетный отдых обычно здесь предлагают в частном секторе с уборной на улице и без питания. Такой вариант будет стоить от 100 гривен в сутки на двоих. Номер с удобствами без питания обойдется для двоих в 400-800 гривен в сутки. И самым дорогим будет жить на вилле с собственным пляжем или в отдельном VIP-коттедже с видом на море – в сутки без питания от 1000 гривен.



Отдых на Белосарайской косе / Фото: Википедия

Среди туристов популярны (цена указана за двухместный номер):

Мини-пансионат "Зеленая усадьба" расположен в 120 метрах от моря. Есть все удобства и собственная кухня. В каждом номере есть небольшая терраса. Цена – 250 гривен.

Пансионат "Островок" расположен на 2-й береговой линии, в чистом и спокойном районе курорта. В каждом номере: 3 кровати, тумбочки, холодильник, телевизор, кондиционер. Кухня общая. Душ и туалет – на этаже. Цена – 300 гривен.

Вилла "Санта-Мария" расположена на берегу моря, всего 20 метров от воды. Номера оборудованы всем необходимым, чтобы обеспечить полноценный отдых. На территории виллы есть бар и кафе с летней площадкой. Специально для детей – бассейн с подогревом. Есть собственный пляж. Цена – 1000 гривен.

Также туристы часто поселяются в палатках на "Райском пляже". Это хорошее место в конце косы на территории птичьего заповедника.

Где перекусить?

Недостатком курорта является отсутствие комфортных ресторанов. Белосарайская коса ориентируется на семейный отдых, поэтому тем туристам, кто едет "потусить" в клубах, она не подойдет. Конечно, есть несколько кафе, в которых можно поесть.

На берегу моря работает кафе Dolce Vita с отличными коктейлями и кальяном. Средний чек – от 90 гривен.

Недалеко от моря расположено кафе Kazka, которое славится вкусным шашлыком и домашним вином. Стоимость обеда на одного человека – от 150 гривен.

Если у вас настроение потанцевать, то есть только один ресторан с живой музыкой – Shkiper. Также по вечерам есть кальян и караоке. Средний чек на человека – от 200 гривен.

Но в основном, туристы готовят сами, или же доплачивают за питание на базе отдыха. Обед на человека будет стоить в районе 150 гривен, а комплексное питание с человека в сутки – 250-300 гривен.

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Куда пойти?

Взрослым отдыхающим предлагают покататься на гидроциклах, катамаранах, бананах или полетать на дельтаплане. Для младшего поколения летом на Белосарайской косе работает лунапарк с колесом обозрения и различными, преимущественно детскими аттракционами.

Стоимость билетов в лунапарк – от 30 гривен.

Еще на косе есть кайтшкола X-Sport, где есть возможность заняться виндсерфингом или кайтсерфингом. Также здесь сдают в аренду квадроциклы, на которых вы сможете поехать в заповедную зону, на самый край косы – необитаемый остров.

Цена виндсерфинга и кайтсерфинга стартует от 1200 гривен. Аренда квадроцикла – от 700 гривен.



Виндсерфинг на Белосарайской косе / Фото: extreme.com.ua



Виндсерфинг на Белосарайской косе / Фото: extreme.com.ua

Что увидеть?

Кроме принятия солнечных ванн на курорте, вы непременно должны посетить интересные достопримечательности Белосарайской косы. Среди них есть орнитологический заповедник, Белосарайский маяк и памятник осетру.

Белосарайский орнитологический заповелник расположен на косе. Он входит в состав национального природного парка "Меотида". Здесь растет множество редких растений, гнездятся чайки, бакланы, цапли, гуси, лебеди и другие птицы.



Белосарайский орнитологический заказник / Фото: rest.guru.ua

Также на территории заповедника есть Приазовский цапельник – самая большая естественная колония цапель в Северном Приазовье.



Приазовский цапельник / Фото: rest.guru.ua

Еще здесь есть озеро Лебединое, на котором вы сможете не только сфотографировать, но и покормить этих гордых, красивых птиц.

Более 217 видов растений расположились в заповеднике, к тому же, некоторые из них считаются крайне редкими и исчезающими. Погулять по заповеднику можно самостоятельно, или же договориться с местными об экскурсии.

Есть на Белосарайской косе и один из старейших в Украине 23-метровый до сих пор активный маяк – восьмигранная белокаменная башня, стоящая над морским обрывом почти в центре поселка. Маяк был построен в 1835 году. На его территории живет три семьи смотрителей, которые каждый вечер зажигают фонарь и тем самым дарят кораблям надежду на скорое возвращение домой. Но из-за не самого лучшего состояние маяка попасть внутрь довольно трудно, разве что договариваться со смотрителями. Интересно, что внутри маяка сохранены старинные крутые лестницы, двери с клеймом на французском языке, что свидетельствует о том, что они были изготовлены фирмой Эйфеля в Париже в 1882 году. Также здесь есть большой якорь-кошка, который был найден на турецкой галере. Дату основания якоря трудно установить, но исследователи говорят, что ему больше 400 лет.



Белосарайский маяк / Фото из соцсетей

А центр села перед домом культуры украшает памятник трехметровому осетру, который сделан из армированного бетона, обитого медным листом весом в 500 килограммов. Установили этот памятник, чтобы напомнить всем, что еще не так давно Азовское море могло похвастаться огромным количеством рыбы семейства осетровых. Сейчас воды моря ужасно опустели, а осетр занесен в красную книгу и запрещен к вылову. Поэтому, полюбоваться рыбкой можно теперь только на площади перед сельсоветом.



Памятник осетру / Фото: shukach.com

Пополните этим летом свою коллекцию морских курортов Белосарайской косой, и возможно, она станет вашим фаворитом!

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Автор: Марта Касиянчук