Благоприятный климат, теплое море, просторные пляжи, исторические объекты в античном стиле, большой выбор жилья, доступные цены – все это об Урзуфе. Мы расскажем вам то, что нужно знать о нем, перед тем, как отправляться в путешествие.

Урзуф – это поселок Азовского побережья в Мангушском районе Донецкой области. Был основан греками-переселенцами более 230 лет назад. Как курорт, он развивается с недавних пор, но за такой короткий срок сумел приобрести большую популярность. Больше всего очаровывает туристов красота и живописность пейзажей Урзуфа.

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Как добраться?

Доехать до Урзуфа можно собственным авто, поездом или автобусом. Если вы отправляетесь поездом, то сперва вам нужно добраться в один из этих городов: Мелитополь, Запорожье или Мариуполь, а уже там взять билеты на автобус.

Доберитесь до автовокзала в Запорожье и пересядьте на автобус, который довезет вас до базы отдыха. Купейный билет на поезд Львов – Запорожье – от 600 гривен, Киев – Запорожье – от 550 гривен. Стоимость поездки автобусом Запорожье – Урзуф – от 300 гривен.

Или таким же способом доехать из Мариуполя или Мелитополя. Купейный билет на поезд Львов – Мариуполь – от 500 гривен , Киев – Мариуполь – от 450 гривен. Автобус Мариуполь – Урзуф – от 65 гривен. Купейный билет на поезд Львов – Мелитополь – от 400 гривен, Киев – Мелитополь – от 450 гривен. Автобус Мелитополь – Урзуф – от 90 гривен.



Отдых в Урзуфе 2020 / Фото: kirillovka.ks.ua

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Где поселиться?

Снять жилье в Урзуфе чрезвычайно легко, "ассортимент" – большой для любого кошелька. Что интересно, найти себе жилье можно уже на месте, не бронируя ничего заранее, поскольку жители города сдают комнаты туристам. Самый простой и доступный вариант – частный сектор.

Номер в хостеле – 50-60 гривен с человека в сутки. В гостиницах и пансионатах цены немного выше, зато здесь можно еще и питаться. Например, на берегу моря люксы в отелях могут обойтись от 800 гривен за двухместный номер.

Самые популярные бюджетные варианты среди туристов (цены указаны с человека за сутки):

Мини-пансионат "Уют" – от 60 гривен;

База отдыха "Оптима" – от 80 гривен;

Пансионат "Песочница" – от 120 гривен;

Пансионат "Шик" – от 400 гривен.



Центральный пляж Урзуфа / Фото: mapio.net

А если вы ценитель "дикого" отдыха, то здесь расположен палаточный городок "Скала", который оборудован электричеством, водой, душевыми, туалетами и зонами для барбекю. Стоимость места – от 50 гривен с человека.

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Где поесть?

Урзуф – курорт семейный, поэтому туристы с детьми едут сюда на свое питание. Однако, есть несколько заведений, в которых можно утолить жажду и перекусить, и остаться довольным.

Бар Mojito известен своими напитками. Расположен на набережной, поэтому кроме напитков, здесь можно еще и насладиться прекрасным видом. В баре делают отличные коктейли, а особенно вкусное мохито. Цены на коктейли и напитки стартуют от 60 гривен.

Вкусно поесть можно на базе отдыха "Олимп". Ресторан этой базы является одним из лучших по приготовлению стейков в Урзуфе. Стоимость ужина на одного человека – от 150 гривен.

В кафе "Спарта" отдыхающие приходят, чтобы отведать мидии в винном соусе и едва ли не самый вкусный шашлык в городе. Также здесь можно воспользоваться кальянным меню. Средний чек на человека – от 200 гривен.

Куда пойти?

Для любителей активного отдыха на пляже Урзуфа есть множество водных велосипедов, катеров и скутеров. Для тех, кто увлекается гонками, недалеко от моря есть картинги. А для самых маленьких туристов здесь построен луна-парк с разнообразными аттракционами, которые порадуют и детей, и взрослых.



Луна-парк в Урзуфе / Фото: видео с ютуба " Урзуф Азовское море аттракционы"

Луна-парк расположен в центре города и насчитывает более 15 аттракционов. На территории установлено колесо обозрения с видом на море, которое позволит вам насладиться прекрасными пейзажами. Стоимость билетов – от 40 гривен.

Но если вам хочется больше развлечений, то каждый день возле центрального рынка Урзуфа производится запись желающих на экскурсию в бердянский аквапарк, дельфинарий и зоопарк.

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Что интересного в Урзуфе?

Туристы совмещают пляжный отдых с посещением местных достопримечательностей. Больше всего пользуются популярностью храм Архистратига Михаила, колодец "Урзуфская сказка" и парк "Меотида".

Гордостью и украшением города является Храм Архистратига Божия Михаила, который построен еще в 1876 году и является старейшим храмом во всем Приазовье. На месте, где он воздвигнут, стояла деревянная церковь, построенная греками-переселенцами. Его высота достигает 33 метров, а строительство длилось 15 лет с участием архитекторов из Италии. Внутри храма находятся более 50 икон византийского стиля. Он пережил немецкую оккупацию, а во время советской власти был закрыт. Сегодня церковь Михаила – культурная историческая ценность.



Храм Архистратига Божия Михаила / Фото: urzuf.church.ua

Еще одной достопримечательностью является колодец "Урзуфская сказка", который существует с 2005 года. Ни для кого не секрет, что питьевую воду на курорт привозят, а этот колодец является местным источником питьевой воды, поэтому каждый может утолить здесь жажду. Кроме этого, можно и набрать воды с собой.

Также интересным является то, что территория Урзуфа входит в Национальный парк "Меотида", который был создан с целью сохранения и восстановления уникальной природы Приазовья. Его площадь составляет почти 21 тысячу гектаров с привлечением более 14 тысяч гектаров акватории. Уникальность ландшафта территории национального природного парка заключается в разнообразии его форм. Здесь представлена разветвленная сеть проток, устьев, озер, лиманов, заливов, значительная пестрота морфогидрографических элементов: остатки коренных пород, прирусловые и прибрежные массивы, лагуны, косы.

В современных границах парка имеется более 60 памятников археологии и культуры, фрагменты традиционной застройки украинцев, греков и донских казаков. В акватории можно встретить все 79 видов рыб, большинство из которых в прошлом создавали Азовскому морю славу самого продуктивного в мире. Очень редко, но еще случаются дельфины-азовки.



Урзуф входит в границы Национального парка "Меотида" / Фото: static.ukrinform.com

Отдых на этом курорте привлекает туристов приемлемым сочетанием цены и качества. Поэтому рекомендуем обязательно сюда приехать!

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Автор: Марта Касиянчук