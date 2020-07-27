Сприятливий клімат, тепле море, просторі пляжі, історичні об’єкти в античному стилі, великий вибір житла, доступні ціни – все це про Урзуф. Ми розповімо вам те, що потрібно знати про нього, перед тим, як вирушати в подорож.

Урзуф – це селище Азовського узбережжя в Мангушському районі Донецької області. Було засноване греками-переселенцями понад 230 років тому. Як курорт він розвивається віднедавна, але за такий короткий термін зумів набути неабиякої популярності. Найбільше зачаровує туристів – краса і живописність пейзажів Урзуфа.

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Як добратися?

Доїхати до Урзуфа можна власним авто, потягом чи автобусом. Якщо ви вирушаєте потягом, то спершу вам потрібно дістатися одного з цих міст: Мелітополь, Запоріжжя або Маріуполь, а вже там взяти квитки на автобус.

Доберіться до автовокзалу в Запоріжжі і пересядьте на автобус, який довезе вас до бази відпочинку. Купейний квиток на потяг Львів-Запоріжжя – від 600 гривень, Київ-Запоріжжя – від 550 гривень. Вартість поїздки автобусом Запоріжжя-Урзуф – від 300 гривень.

Або у такий ж спосіб доїхати з Маріуполя чи Мелітополя. Купейний квиток на поїзд Львів-Маріуполь – від 500 гривень , Київ-Маріуполь – від 450 гривень. Автобус Маріуполь-Урзуф – від 65 гривень. Купейний квиток на потяг Львів-Мелітополь – від 400 гривень, Київ-Мелітополь – від 450 гривень. Автобус Мелітополь-Урзуф – від 90 гривень.



Відпочинок в Урзуфі 2020 / Фото: kirillovka.ks.ua

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Де поселитися?

Винайняти житло в Урзуфі надзвичайно легко, "асортимент" – великий для будь-якого гаманця. Що цікаво, знайти собі помешкання можна вже на місці, не бронюючи нічого заздалегідь, оскільки жителі міста здають кімнати туристам. Найпростіший і найдоступніший варіант – приватний сектор.

Номер у хостелі – 50-60 гривень з людини на добу. В готелях та пансіонатах ціни трохи вищі, зате тут можна ще й харчуватися. Наприклад, на березі моря люкси в готелях можуть обійтися від 800 гривень за двомісний номер.

Найпопулярніші бюджетні варіанти серед туристів (ціни вказані з людини за добу):

Мініпансіонат "Затишок" – від 60 гривень;

База відпочинку "Оптіма" – від 80 гривень;

Пансіонат "Пісочниця" – від 120 гривень;

Пансіонат "Шик" – від 400 гривень.



Центральний пляж Урзуфа / Фото: mapio.net

А якщо ви поціновувач "дикого" відпочинку, то тут розташоване наметове містечко "Скеля", яке обладнане електрикою, водою, душовими, туалетами та зонами для барбекю. Вартість місця – від 50 гривень з людини.

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Де поїсти?

Урзуф – курорт сімейний, тому туристи з дітьми їдуть сюди на своє харчування. Проте, є декілька закладів, в яких можна втамувати спрагу та перекусити, і залишитися задоволеним.

Бар Mojito відомий своїми напоями. Розташований на набережній, тому окрім напитків, тут можна ще й насолодитися чудовим виглядом. У барі роблять відмінні коктейлі, а особливо смачне мохіто. Ціни на коктейлі та напої стартують від 60 гривень.

Смачно поїсти можна на базі відпочинку "Олімп". Ресторан цієї бази є одним з найкращих з приготування стейків в Урзуфі. Вартість вечері на одну особу – від 150 гривень.

У кафе "Спарта" відпочиваючі приходять, щоб скуштувати мідії у винному соусі та чи не найсмачніший шашлик у місті. Також тут можна скористатися кальянним меню. Середній чек на людину – від 200 гривень.

Куди піти?

Для поціновувачів активного відпочинку на пляжі Урзуфу є безліч водних велосипедів, катерів та скутерів. Для тих хто захоплюється гонками, недалеко від моря є картинги. А для найменших туристів тут споруджений луна-парк з різноманітними атракціонами, які порадують і дітей, і дорослих.



Луна-парк в Урзуфі / Фото: відео з ютубу "Урзуф Азовское море Аттракционы"

Луна-парк розташований в центрі міста і налічує більше 15 атракціонів. На території встановлено колесо огляду з виглядом на море, яке дозволить вам насолодитися прекрасними пейзажами. Вартість квитків – від 40 гривень.

Але якщо вам хочеться більше розваг, то щодня біля центрального ринку Урзуфу здійснюється запис бажаючих на екскурсію в бердянський аквапарк, дельфінарій та зоопарк.

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Що цікавого в Урзуфі?

Туристи поєднують пляжний відпочинок з відвідуванням місцевих історичних пам'яток. Найбільше користуються популярністю храм Архистратига Михаїла, колодязь "Урзуфська казка" та парк "Меотида".

Гордістю та окрасою міста є Храм Архистратига Божого Михаїла, збудований ще в 1876 році, який є найстарішим храмом у всьому Приазов'ї. На місці, де він споруджений, стояла дерев'яна церква, побудована греками-переселенцями. Його висота сягає 33 метрів, а будівництво тривало 15 років за участю архітекторів з Італії. Всередині храму знаходиться понад 50 ікон візантійського стилю. Він пережив німецьку окупацію, а в час радянської влади був закритий. Сьогодні церква Михаїла – культурна історична цінність.



Храм Архистратига Божого Михаїла / Фото: urzuf.church.ua

Ще однією пам'яткою є колодязь "Урзуфська казка", який існує з 2005 року. Ні для кого не секрет, що питну воду на курорт привозять, а цей колодязь є місцевим джерелом питної води, тому кожен може втамувати спрагу тут. Окрім цього, можна й набрати води з собою.

Також цікавим є те, що територія Урзуфа входить в Національний парк "Меотида", який був створений з метою збереження і відновлення унікальної природи Приазов'я. Його площа становить майже 21 тисячу гектарів з долученням більш 14 тисяч гектарів акваторії. Унікальність ландшафту території національного природного парку полягає в різноманітності його форм. Тут представлена розгалужена мережа проток, гирл, озер, лиманів, заток, значна строкатість морфогидрографічних елементів: залишки корінних порід, прируслові і прибережні масиви, лагуни, коси.

У сучасних межах парку є понад 60 пам'яток археології та культури, фрагменти традиційної забудови українців, греків та донських козаків. В акваторії можна зустріти всі 79 видів риб, більшість з яких в минулому надавали Азовському морю славу найпродуктивнішого у світі. Дуже рідко, але ще трапляються дельфіни-азовки.



Урзуф входить в межі Національного парку "Меотида" / Фото: static.ukrinform.com

Відпочинок на цьому курорті приваблює туристів прийнятним поєднанням ціни та якості. Тому рекомендуємо обов'язково сюди завітати!

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Автор: Марта Касіянчук