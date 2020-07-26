Унікальний хімічний склад Азовського моря в Приморську, цілющі мінеральні грязі лиману, чисте повітря, насичене ароматами степових трав, комфортна температура води та піщано-черепашкові пляжі, що плавно переходять у море – ось формула корисного відпочинку!

24 канал розповість вам про одне з таких місць, яке вміщує перелік цих факторів.

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Приморськ – унікальний курорт Азовського моря, розташований в південній частині Запорізької області. Особливістю є те, що місто віддалене від мегаполісів та промислових центрів. Саме тому Приморськ – це відпочинок в одному з екологічно чистих куточків Азовського узбережжя.

Як дістатися?

У Приморську немає ні залізничного вокзалу, ні морського причалу, ні аеропорту, тому добратися сюди можна тільки автотранспортом. Вам потрібно доїхати до автовокзалу в Запоріжжі, а вже там пересісти на маршрутку або автобус, який довезе вас до бази відпочинку. В дорозі доведеться провести – 2,5-3 години.

Купейний квиток на потяг Львів-Запоріжжя – від 600 гривень, Київ-Запоріжжя – від 550 гривень. Вартість квитка на автобус Запоріжжя-Приморськ – 195 гривень. Або дістатися до Бердянська, звідки можна взяти таксі або квиток на приміський автобус і доїхати до Приморська.

Купейний квиток зі Львова до Бердянська – від 390 гривень, а з Києва – від 565 гривень. Вартість квитка на автобус Бердянськ-Приморськ – 50 гривень. Водії таксі за таку поїздку просять від 250 гривень.



Відпочинок в Приморську 2020 / Фото: lovileto.com.ua

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Де зупинитися?

В основному житло туристи розглядають по вулиці Курортній, що простягається вздовж моря. На ній розташовано більшість баз та пансіонатів. Тому якщо ви хочете жити біля моря, доведеться поселитися тут, а не в приватному секторі, далі від пляжу. Щодо вартості проживання, то вона досить різна і залежить від рівня комфорту.

Наприклад, дачний будиночок з спартанськими умовами можна винайняти приблизно за 60-80 гривень з людини за добу. Якщо обирати кращі номери з санвузлом і кондиціонером – ціна вже 300-500 гривень за кімнату. У вартість харчування не входить, але за нього можна доплатити 130-150 гривень за особу. А для більш вибагливих туристів тут є просторі котеджі з усіма умовами, ціна від 1000 гривень за ніч.

Де перекусити?

У Приморську доволі обмежена кількість кафе, де могли б харчуватися відпочиваючі. Тому більшість туристів їдуть на власне харчування і скуповуються на місцевих ринках, де ціни доволі демократичні.

Проте, чимало баз відпочинку пропонують за додаткову оплату комплексне харчування або надають можливість готувати самостійно – на спільній або обладнаній в номері кухні.

Триразове харчування за дорослого в день становитиме близько 300 гривень, за дитину – 240 гривень. Дворазове – 240 і 180 гривень відповідно. Деякі бази працюють за системою “шведський стіл”, яка входить у вартість проживання.

Куди піти?

Оскільки курорт є ідеальним для тихого родинного відпочинку, то розваги тут практично відсутні. Звісно, на центральному пляжі розташовані надувні батути, гірки, катамарани та інші водні атракціони. А з найближчих великих розважальних об'єктів, які ви можете відвідати з дітьми? є аквапарк, зоопарк, луна-парк і дельфінарій у Бердянську за 25 кілометрів від Приморськf.

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Що побачити?

Туристичних місць тут небагато, але є декілька, які зачарують вас своєю красою.

Єлисеївський пегматитовий кар'єр "Блакитні озера", його ще називають Зеленою Могилою – унікальне і красиве місце серед степових просторів, займає територію близько п'яти гектарів і складається з розташованих один за одним декількох котлованів. Два з них заповнені водою і з'єднані між собою скельною перемичкою. Глибина озер сягає від 18 до 24 метрів. Тут налічується близько 150 гірських мінералів і порід. На туристів особливе враження справляє велика кількість білих прозоро-матових каменів – слюдів. Дослідники вважають, що ці пласти сформувалися приблизно чотири мільярди років тому.

За легендами, це унікальне колишнє родовище пегматиту, який добувався ще за часів німецької колонізації в епоху Катерини. Цей пегматит вагонами вирушав на знамениті Саксонські порцелянові заводи, оскільки без цієї добавки неможливе виробництво унікальної порцеляни. У 1972 році в одному з кар'єрів робітники натрапили на радіаційну жилу, тому було вирішено зупинити виробництво і затопити кар'єр разом з технікою. Сьогодні ж кар'єр має статус унікального геологічного об'єкта, а рослини й тварини цього місця занесені в червону природоохоронну книгу.



Кар'єр "Блакитні озера" в Приморську / Фото: zp-fakty.net.ua

Одним із солоних озер в Україні є цілющий лиман, який є в межах Приморського району. Довжина лиману сягає 2,2 кілометра, глибина близько 1 метра. Має видовжену форму. Його береги піщані, низькі, крім південно-західних, які підвищенні, глинисті. Лиман живиться за рахунок води, що надходить з моря. Дно лиману піщане, з черепашкою, вкрите шаром лікувальної грязі чорного та сірого кольору, яку використовують для грязелікування.

Також тут розташований ландшафтний заказник загальнодержавного значення "Коса Обитічна", що на 30 кілометрів вдається у води Азовського моря. Вона розташована між двома затоками, і її основу становлять пісок і ракушняк, місцями є рослинність, характерна для степових територій. У центральній частині Обитічної коси – мілкі невеликі солоні озера. Це найдовша коса Азовщини. Тут можна розкласти намет, і спробувати "дикий" відпочинок.

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"Коса Обитічна" в Приморську / Фото: fs3.fotoload.ru

А ще ви можете відвідати парк "Ювілейний", який є найбільшим у місті, а також він виходить до узбережжя річки Обіточної. Тут ви зможете насолодитися місцевою флорою. А біля входу у парк є мотузкове містечко "Верхолаз", де ваші діти можуть розважитися. Розваги у мотузковому містечку – від 40 до 70 гривень.

Приморськ припаде до душі жадаючим тихого сімейного відпочинку.

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Автор: Марта Касіянчук