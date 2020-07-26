Уникальный химический состав Азовского моря в Приморске, целебные минеральные грязи лимана, чистый воздух, насыщенный ароматами степных трав, комфортная температура воды и песчано-ракушечные пляжи, плавно переходящие в море – вот формула полезного отдыха!

24 канал расскажет вам об одном из таких мест, которое вмещает перечень этих факторов.

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Приморск – уникальный курорт Азовского моря, расположенный в южной части Запорожской области. Особенностью является то, что город отдален от мегаполисов и промышленных центров. Именно поэтому Приморск – это отдых в одном из экологически чистых уголков Азовского побережья.

Как добраться?

В Приморске нет ни железнодорожного вокзала, ни морского причала, ни аэропорта, поэтому добраться сюда можно только автотранспортом. Вам нужно доехать до автовокзала в Запорожье, а уже там пересесть на маршрутку или автобус, который довезет вас до базы отдыха. В пути придется провести 2,5 – 3 часа.

Купейный билет на поезд Львов – Запорожье – от 600 гривен, Киев – Запорожье – от 550 гривен. Стоимость билета на автобус Запорожье – Приморск – 195 гривен. Или добраться до Бердянска, откуда можно взять такси или билет на пригородный автобус и доехать до Приморска.

Купейный билет со Львова в Бердянск – от 390 гривен, а из Киева – от 565 гривен. Стоимость билета на автобус Бердянск – Приморск – 50 гривен. Водители такси за такую поездку просят от 250 гривен.



Отдых в Приморске 2020 / Фото: lovileto.com.ua

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Где остановиться?

В основном жилье туристы рассматривают по улице Курортной, которая тянется вдоль моря. На ней расположено большинство баз и пансионатов. Поэтому если вы хотите жить у моря, придется поселиться здесь, а не в частном секторе, дальше от пляжа. Что касается стоимости проживания, то она достаточно разная и зависит от уровня комфорта.

Например, дачный домик со спартанскими условиями можно снять примерно за 60 – 80 гривен с человека в сутки. Если выбирать лучшие номера с санузлом и кондиционером – цена уже 300 – 500 гривен за комнату. В стоимость питание не входит, но за него можно доплатить 130 – 150 гривен за человека. А для более требовательных туристов здесь есть просторные коттеджи со всеми условиями, цена от 1000 гривен за ночь.

Где перекусить?

В Приморске довольно ограниченное количество кафе, где могли бы питаться отдыхающие. Поэтому большинство туристов едут на собственное питание и скупаются на местных рынках, где цены довольно демократичные.

Однако, немало баз отдыха предлагают за дополнительную оплату комплексное питание или предоставляют возможность готовить самостоятельно – на общей или оборудованной в номере кухне.

Трехразовое питание за взрослого в день составит около 300 гривен, за ребенка – 240 гривен. Двухразовое – 240 и 180 гривен соответственно. Некоторые базы работают по системе “шведский стол”, который входит в стоимость проживания.

Куда пойти?

Поскольку курорт является идеальным для тихого семейного отдыха, то развлечения здесь практически отсутствуют. Конечно, на центральном пляже расположены надувные батуты, горки, катамараны и другие водные аттракционы. А из ближайших крупных развлекательных объектов, которые вы можете посетить с детьми, есть аквапарк, зоопарк, луна-парк и дельфинарий в Бердянске в 25 километрах от Приморськf.

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Что посмотреть?

Туристических мест здесь немного, но есть несколько, которые очаруют вас своей красотой.

Елисеевский пегматитовый карьер "Голубые озера", его еще называют Зеленой Могилой – уникальное и красивое место среди степных просторов, занимает территорию около пяти гектаров и состоит из расположенных друг за другом нескольких котлованов. Два из них заполнены водой и соединены между собой скальной перемычкой. Глубина озер достигает от 18 до 24 метров. Здесь насчитывается около 150 горных минералов и пород. На туристов особое впечатление производит большое количество белых прозрачно-матовых камней-слюдов. Исследователи считают, что эти слои сформировались примерно четыре миллиарда лет назад.

По легендам, это уникальное бывшее месторождение пегматита, который добывался еще во времена немецкой колонизации в эпоху Екатерины. Этот пегматит вагонами отправлялся на знаменитые Саксонские фарфоровые заводы, поскольку без этой добавки невозможно производство уникального фарфора. В 1972 году в одном из карьеров рабочие наткнулись на радиационную жилу, поэтому было решено остановить производство и затопить карьер вместе с техникой. Сегодня же карьер имеет статус уникального геологического объекта, а растения и животные этого места занесены в красную природоохранную книгу.



Карьер "Голубые озера" в Приморске / Фото: zp-fakty.net.ua

Одним из соленых озер в Украине является целебный лиман, который расположен в пределах Приморского района. Длина лимана достигает 2,2 километра, глубина около 1 метра. Имеет удлиненную форму. Его берега песчаные, низкие, кроме юго-западных, повышенных и глинистые. Лиман питается за счет воды, поступающей с моря. Дно лимана песчаное с ракушкой, покрыто слоем лечебной грязи черного и серого цвета, которую используют для грязелечения.

Также здесь расположен ландшафтный заказник общегосударственного значения "Коса Обиточная", которая на 30 километров вдается в воды Азовского моря. Она расположена между двумя заливами, и ее основу составляют песок и ракушечник, местами есть растительность, характерная для степных территорий. В центральной части Обиточной косы – мелкие небольшие соленые озера. Это самая длинная коса Азовщины. Здесь можно разложить палатку и попробовать "дикий" отдых.

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"Коса Обиточная" в Приморске / Фото: fs3.fotoload.ru

А еще вы можете посетить парк "Юбилейный", который является крупнейшим в городе, а также он выходит к побережью реки Обиточной. Здесь вы сможете насладиться местной флорой. А у входа в парк есть веревочный городок "Верхолаз", где ваши дети могут развлечься. Развлечения в веревочном городке – от 40 до 70 гривен.

Приморск придется по душе жаждущим тихого семейного отдыха.

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Автор: Марта Касиянчук