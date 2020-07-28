Чудовим рішенням для літньої відпустки буде подорож на Азовське море, де добре відпочивати з дітьми, оскільки це наймілкіше море в Європі, а це означає, що воно швидко прогрівається, а також там є чудові піщані пляжі. Узбережжя Азовщини користується популярністю, але Білосарайська коса біля Мелекіно – є чимось невідомим для туристів, на відміну від Федотової коси в Кирилівці.

LifeStyle 24 вирішив виправити цю ситуацію і поділитися інформацією про тутешній відпочинок.

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Курортне селище Білосарайська коса на Донеччині розташоване на однойменній піщаній косі, що виходить у відкрите Азовське море на 14 кілометрів. Це за 25 кілометрів на захід від Маріуполя. Білосарайську косу називають островом середземноморської флори та фауни, оскільки з 1995 року вона є ландшафтним заказником АН України. Під час відпочинку на косі туристи можуть насолоджуватися єднанням із заповідною природою. Тут оптимальна екологічна ситуація, прекрасні пейзажі, рідкісні тварини та рослини, а найголовніше – умиротворена атмосфера, яка створює враження, що це одне з небагатьох райських місць на Землі.

Як доїхати?

Дістатися Білосарайської Коси, насправді, не дуже складно. Оскільки село розташоване за 25 кілометрів на захід від Маріуполя, добратися туди найзручніше з Маріуполя на автобусі або власному авто, дорога займе від 30 до 60 хвилин. До Маріуполя можна доїхати потягом. Вартість купейного квитка Львів-Маріуполь – від 500 гривень , Київ-Маріуполь – від 450 гривень. Автобус Маріуполь-Білосарайська коса – 68 гривень.

Також ваш маршрут може простягатися через Мелітополь або Запоріжжя, але звідти в автобусі доведеться провести не менше 2,5 годин до Білосарайської коси. Купейний квиток на потяг Львів-Мелітополь – від 400 гривень, Київ-Мелітополь – від 450 гривень. Автобус Мелітополь-Білосарайська коса – від 200 гривень.

Купейний квиток на поїзд Львів-Запоріжжя – від 600 гривень, Київ-Запоріжжя – від 550 гривень. Вартість поїздки автобусом Запоріжжя-Білосарайська коса – від 350 гривень.



Білосарайська коса 2020 / Фото: doba.ua

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Де зупинитися?

Серед найбільш поширених варіантів житла на Білосарайській косі є приватні гостьові будинки та мініготелі. Також є пансіонати, вілли, котеджі та декілька баз відпочинку. Всі помешкання зосереджені на двох основних вулицях вздовж лінії моря. Ціни на житло варіюються залежно від рівня наданих послуг та близькості пляжу. Бюджетний відпочинок зазвичай тут пропонують у приватному секторі з вбиральнею на вулиці та без харчування. Такий варіант коштуватиме від 100 гривень за добу на двох. Номер зі зручностями без харчування обійдеться для двох у 400-800 гривень за добу. І найдорожчим буде жити на віллі з власним пляжем або в окремому VIP-котеджі з видом на море – за добу без харчування від 1000 гривень.



Відпочинок в Білосарайській косі / Фото: Вікіпедія

Серед туристів популярними є (ціна вказана за двомісний номер):

Мініпансіонат "Зелена садиба" розташований за 120 метрів від моря. Є всі зручності та власна кухня. У кожному номері є невелика тераса. Ціна – 250 гривень.

Пансіонат "Островок" розташований на 2-й береговій лінії, в чистому та спокійному районі курорту. У кожному номері: 3 ліжка, тумбочки, холодильник, телевізор, кондиціонер. Кухня загальна. Душ та туалет – на поверсі. Ціна – 300 гривень.

Вілла "Санта-Марія" розташована на березі моря, всього 20 метрів від води. Номери обладнані всім необхідним, щоб забезпечити повноцінний відпочинок. На території вілли є бар і кафе з літнім майданчиком. Спеціально для дітей – басейн із підігрівом. Є власний пляж. Ціна – 1000 гривень.

Також туристи часто поселяються в наметах на "Райському пляжі". Це гарне місце наприкінці коси на території пташиного заповідника.

Де перекусити?

Недоліком курорту є відсутність комфортних ресторанів. Білосарайська коса орієнтується на сімейний відпочинок, тому тим туристам, хто їде "потусити" у клубах, вона не підійде. Звісно, є декілька кафе, в яких можна поїсти.

На березі моря працює кафе Dolce Vita з відмінними коктейлями та кальяном. Середній чек – від 90 гривень.

Неподалік від моря розташоване кафе Kazka, яке славиться смачним шашликом та домашнім вином. Вартість обіду на одну особу – від 150 гривень.

Якщо у вас настрій потанцювати, то тут є тільки один ресторан з живою музикою – Shkiper. Також вечорами є кальян та караоке. Середній чек на людину – від 200 гривень.

Але в основному, туристи готують самі, або ж доплачують за харчування на базі відпочинку. Обід на людину буде коштувати в районі 150 гривень, а комплексне харчування з людини на добу – 250-300 гривень.

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Куди піти?

Дорослим відпочиваючим пропонують покататися на гідроциклах, катамаранах, бананах або політати на дельтаплані. Для молодшого покоління влітку на Білосарайській косі працює лунапарк з оглядовим колесом та різноманітними, переважно дитячими атракціонами.

Вартість квитків у лунапарку – від 30 гривень.

Ще на косі є кайтшкола X-Sport, де є можливість зайнятися віндсерфінгом або кайтсерфінгом. Також тут здають в оренду квадроцикли, на яких ви зможете поїхати в заповідну зону, на сам край коси – безлюдний острів.

Ціна віндсерфінгу та кайтсерфінгу стартує від 1200 гривень. Оренда квадроциклу – від 700 гривень.



Віндсерфінг у Білосарайській косі / Фото: extreme.com.ua



Віндсерфінг у Білосарайській косі / Фото: extreme.com.ua

Що побачити?

Окрім прийняття сонячних ванн на курорті, ви неодмінно повинні відвідати цікаві пам'ятки Білосарайської коси. Серед них є орнітологічний заповідник, Білосарайський маяк та пам'ятник осетру.

Білосарайський орнітологічний заказник розташований на косі. Він входить до складу національного природного парку "Меотида". Тут росте безліч рідкісних рослин, гніздяться чайки, баклани, чаплі, гуси, лебеді та інші птахи.



Білосарайський орнітологічний заказник / Фото: rest.guru.ua

Також на території заповідника є Приазовський чапельник – найбільша природна колонія чапель в Північному Приазов'ї.



Приазовський чапельник / Фото: rest.guru.ua

Ще тут є озеро Лебедине, на якому ви зможете не тільки сфотографувати, але і погодувати цих гордих, прекрасних птахів.

Понад 217 видів рослин розташувалися у заповіднику, до того ж, деякі з них вважаються вкрай рідкісними і зникаючими. Погуляти по заповіднику можна самостійно, або ж домовитися з місцевими про екскурсію.

Є на Білосарайській косі і один з найстаріших в Україні 23-метровий досі активний маяк – восьмигранна білокам'яна вежа, що стоїть над морським урвищем майже в центрі селища. Маяк був збудований у 1835 році. На його території живе три сім'ї доглядачів, які щовечора запалюють ліхтар і тим самим дарують кораблям надію на швидке повернення додому. Але через не найкращий стан маяка потрапити всередину доволі важко, хіба що домовлятися з доглядачами. Цікаво, що всередині маяка збережені старовинні круті сходи, двері з клеймом французькою мовою, що свідчить про те, що вони були виготовлені фірмою Ейфеля у Парижі в 1882 році. Також тут є великий якір-кішка, який було знайдено на турецькій галері. Дату заснування якоря важко встановити, але дослідники кажуть, що йому більше 400 років.



Білосарайський маяк / Фото з соцмереж

А центр села перед будинком культури прикрашає пам'ятник триметровому осетрові, який зроблений з армованого бетону, оббитого мідним листом вагою в 500 кілограмів. Встановили цей монумент, щоб нагадати всім, що ще не так давно Азовське море могло похвалитися величезною кількістю риби сімейства осетрових. Зараз води моря жахливо спорожніли, а осетер занесений в червону книгу і заборонений до вилову. Тому, помилуватися рибкою можна тепер тільки на площі перед сільрадою.



Пам'ятник осетрові / Фото: shukach.com

Поповніть цього літа свою колекцію морських курортів Білосарайською косою, і можливо, вона стане вашим фаворитом!

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Автор: Марта Касіянчук