Український актор, учасник "Танців з зірками 2020 " Тарас Цимбалюк вразив надзвичайно відвертою фотосесією з нареченою. Він оприлюднив фото та відео, де закохані зображені в полі повністю оголеними.

Тарас Цимбалюк був одним із найсексуальніших учасників "Танців з зірками" у 2020 році. Він показував свої хореографічні здібності на паркеті, а під час одного з прямих ефірів навіть наважився зробити пропозицію коханій дівчині. Тепер на особистій сторінці в інстаграмі Тарас поділився результатом відвертої фотосесії з коханою.

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Тарас та його наречена Тіна влаштували еротичну фотосесію ще влітку. Тоді пара поділилася пікантними світлинами з нагоди річниці стосунків, які тривають вже два роки. Тепер Цимбалюк вирішив оприлюднити не лише сексапільні фото, а й відео.

Актор поширив світлину, де позує разом із обраницею, стоячи спиною до камери. Закохані показали оголені сідниці, чим неабияк розбурхали мережу. Також у публікації він оприлюднив ролик, де голяка біжить по красивому полю, тримаючи Тіну за руку.

"Без зайвих слів", – написав у дописі Тарас.

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Такий допис не залишився без уваги багатотисячної аудиторії прихильників актора. Підписники активно коментують публікацію, висловлюють своє захоплення.