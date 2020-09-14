Український актор, учасник нового сезону проєкту "Танці з зірками" Тарас Цимбалюк під час третього прямого ефіру освідчився коханій дівчині Тіні. Тепер артист поділився своїми враженнями та подякував усім причетним до цієї події.

Стосунки Тараса та візажистки, фотографині Тіни тривають протягом двох років. Пара познайомилася під час зйомок кліпу на пісню мультиартиста Монатіка "Вечность". Тепер Цимбалюк наважився освідчитися коханій. На особистій інстаграм-сторінці він поділився враженнями від цієї події.

До теми Учасник "Танців з зірками" Тарас Цимбалюк розповів про кохану дівчину

Третій прямий ефір шоу "Танці з зірками" був присвячений темі коханні. На паркеті Тарас та його партнерка Яна Заєць виконали запальний джайв. Після танцю Тарас наважився не лише представити свою дівчину всій країні, а й запропонував їй вийти за нього заміж. Дівчина отримала величезний букет білих троянд та вишукану каблучку. Зі сльозами на очах розчулена Тіна відповіла "Так".

На своєму акаунті актор опублікував щемливий допис, у якому поділився пережитими емоціями: "Цей вечір видався переповнений щасливими емоціями. Я безмежно вдячний своїй майбутній дружині! Вчорашній вечір – це найменше, що я міг зробити для тебе! Друзі, я дуже вам дякую за підтримку, за добрі слова! Спасибі телеканалу "1+1",шоу "Танці з зірками" та особисто Володимиру Завадюку за втілення такого важливого кроку для мене! Дякую, що дали змогу прокричати це на всю країну. І, звичайно, окрема подяка моїй найкращій партнерці Яні! Підтримки вдалися, йдемо далі!".

Для перегляду фото гортайте праворуч

"Танці з зірками 2020" 3 випуск: дивіться онлайн – виступ Тараса Цимбалюка і Яни Заєць